Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc tăng đồng loạt mức phạt vi phạm hành chính

Quốc hội Khóa XVI

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 29/9, các đại biểu góp ý cho dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Chưa nên tăng đồng loạt nếu chưa đánh giá đầy đủ tác động

Góp ý về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) cho rằng chưa nên tăng đồng loạt mức phạt nếu chưa có đánh giá tác động cụ thể theo từng lĩnh vực và nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) phát biểu (ảnh QH).

Theo đại biểu, mức phạt cần gắn với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng khắc phục. Trong xử lý vi phạm, cần ưu tiên thực chất các biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp; đồng thời xác định rõ trường hợp cần áp dụng hình thức tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Nguyễn Hường).

Đối với điểm a khoản 1 Điều 25, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị giữ trong Luật mức phạt tối đa theo từng lĩnh vực đã được xác định. Trường hợp phát sinh lĩnh vực mới, có thể giao Chính phủ đề xuất mức phạt sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, đồng thời phải kèm theo tiêu chí xác định lĩnh vực mới và trách nhiệm báo cáo.

“Mức trần chế tài tác động trực tiếp đến quyền tài sản và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp nên cần giới hạn rõ trong luật”, đại biểu Thạch Phước Bình nêu.

Cân nhắc mức phạt trong tương quan với khả năng chi trả

Trước đó, góp ý về mức phạt tiền tại dự thảo Luật, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) cho biết dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, tăng 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu cho rằng mức tăng này cần được xem xét trong tương quan với quy định tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó mức phạt tiền tối đa lên tới 12 tỷ đồng đối với cá nhân và 40 tỷ đồng đối với pháp nhân.

Theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, việc nâng mức phạt hành chính cần được đánh giá kỹ về nhiều mặt, nhất là khả năng tài chính, khả năng chi trả của cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh tiền phạt, dự thảo còn quy định nhiều biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, Internet, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt; cùng các biện pháp khắc phục hậu quả và hình thức phạt bổ sung như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Nguyễn Hường).

“Làm sao vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp”, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị.

Từ đó, đại biểu kiến nghị trước mắt tập trung tăng mức phạt tiền đối với những hành vi vi phạm liên quan đến sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và môi trường, theo tinh thần chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây.