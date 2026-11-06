Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định giải trình khi điều chỉnh vượt giá gói thầu

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) cho rằng việc dự thảo luật quy định cho chủ đầu tư quyết định sửa đổi hợp đồng vượt giá gói thầu với điều kiện không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm là cần thiết để xử lý phát sinh hợp pháp.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội trường.

Tuy nhiên, dự thảo luật cũng quy định cho phép thay đổi giá hợp đồng trọn gói trong các trường hợp khác do các bên thỏa thuận mà chưa có sự phân biệt giữa thay đổi cần thiết với thay đổi làm sai lệch kết quả cạnh tranh. Theo đại biểu, đây là kẽ hở có thể dẫn tới tình trạng bỏ giá thấp khi chọn thầu và điều chỉnh tăng giá khi thực hiện gói thầu.

Để giải quyết vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn đề xuất: Cần tính toán tổng chi phí vòng đời của sản phẩm, quy định rõ các trường hợp được sửa giá, công khai toàn bộ việc điều chỉnh giá trên mạng đấu thầu quốc gia và dùng giá xuất xưởng làm chuẩn để kiểm tra hiệu quả.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa nhận tình trạng nhiều đại biểu phản ánh “khi đấu thầu thì bỏ giá rất thấp nhưng không quan tâm đến chất lượng và thời gian thực hiện”.

Nói về giải pháp ngăn chặn tình trạng trên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo đã bổ sung quy định tập trung đánh giá tiêu chí kỹ thuật hoặc kết hợp cả tiêu chí kỹ thuật và giá, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có chất lượng tốt nhất để triển khai dự án. Như vậy, việc đánh giá nhà thầu được đặt trong yêu cầu đồng thời về kỹ thuật, chất lượng và giá.

Dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định tăng cường sử dụng cơ sở dữ liệu kết nối liên thông giữa các cơ quan có trách nhiệm, cung cấp giá phù hợp làm căn cứ tham chiếu lựa chọn nhà thầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình tại phiên họp. Ảnh: VŨ PHONG

Về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, dự thảo luật quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần của Trung ương và Quốc hội, cùng với cơ chế kiểm tra, giám sát để tránh lạm dụng.

Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Phân cấp, phân quyền phải đồng thời đề cao trách nhiệm của người được quyết định. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, năm 2025 có gần 600.000 gói thầu và đã phân cấp, phân quyền chỉ định thầu lên đến trên 72%. Con số này cho thấy, việc phân cấp, phân quyền đã có hiệu quả.

“Căn cứ vào điều kiện cụ thể, chúng ta giao trách nhiệm cho người đứng đầu quyết định và chịu trách nhiệm để làm sao sử dụng đồng tiền của nhân dân, đồng tiền của Nhà nước một cách hiệu quả nhất, gắn với việc bảo đảm yêu cầu công việc”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.