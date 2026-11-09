Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An) nhấn mạnh, dự thảo Luật quy định hằng năm người lao động được nghỉ nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày người lao động được nghỉ là 12 ngày.

Đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm, người lao động được nghỉ nguyên lương với một số lý do.

Một là, hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là quan tâm đến người có công.

Hai là, dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động, chú trọng, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, đại biểu cho biết, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và Nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri, Nhân dân có tâm tư, nguyện vọng Quốc hội bổ sung vào ngày 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo đại biểu, quán triệt quan điểm của Đảng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người lao động có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu ví dụ, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt không những ở trong nước mà kể cả địa bàn nước bạn. Nhưng khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động chiến dịch 500 ngày đêm, tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng lòng mong mỏi, hy vọng của các gia đình, Nhân dân, của đồng chí, đồng đội đã cùng nhau chiến đấu ở các chiến trường.

“Qua theo dõi lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, đã tạo ra được hiệu ứng thiêng liêng, trân trọng của người dân Việt Nam, không chỉ cán bộ, đảng viên mà Nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do như anh bán vé số, chị lượm ve chai đứng chờ đợi hàng giờ để được nhìn thấy, tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ… Qua đó, chúng ta thấy có chủ trương đúng, hợp lòng dân là động lực khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, đại biểu nói.

Vẫn theo đại biểu, hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Nếu Quốc hội đưa vào Luật quy định Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm người lao động được nghỉ thì mỗi cá nhân có thời gian hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè theo đạo gia và phong tục của địa phương.

“Với mục đích và ý nghĩa đó, tôi đề nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương”, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nói.

Đại biểu Lưu Thị Thúy Hằng (Đoàn Phú Thọ) cũng cho rằng, việc bổ sung ngày nghỉ lễ, Tết, trong đó có Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là đề xuất có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa, góp phần thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời thúc đẩy, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, theo đại biểu, việc quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng tác động đến tổ chức sản xuất, kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động ở các ngành có chế độ làm việc đặc thù.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, việc bố trí làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, cơ chế nghỉ bù nếu có và đảm bảo quyền lợi người lao động khi phải làm việc vào ngày nghỉ. Quy định cần làm rõ để người lao động và người sử dụng lao động có thể chủ động kế hoạch, đồng thời tránh phát sinh cách hiểu hoặc áp dụng không thống nhất.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu nêu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo Luật thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương, áp dụng kể từ năm 2027 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.