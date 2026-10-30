Đại biểu Quốc hội: Công khai thông tin trên nền tảng số cần theo hướng dễ tìm, dễ hiểu, dễ kiểm chứng

Thông tin cần được công khai, rõ ràng, dễ tiếp cận, kịp thời

Phát biểu thảo luận về dự án luật, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, dự thảo đã có những bước tiến khi bổ sung khái niệm thực hiện dân chủ trên nền tảng số. Trong đó, có quy định về nội dung, hình thức và trách nhiệm công khai thông tin của chính quyền cấp xã.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại biểu bày tỏ đồng tình với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc công khai không nên chỉ dừng lại ở đăng tải văn bản lên trên các nền tảng số, mà quan trọng là người dân phải hiểu được những thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Thông tin cần được công khai, rõ ràng, dễ tiếp cận và kịp thời.

Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc công khai thông tin trên nền tảng số theo hướng dễ tìm, dễ hiểu, dễ kiểm chứng, đồng thời bảo đảm các hình thức công khai phù hợp với người dân chưa có điều kiện sử dụng công nghệ.

Theo đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, chuyển đổi số cần tạo điều kiện để người dân không chỉ tham gia thực hiện các công việc chung mà còn theo dõi được tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện. Ví dụ, khi người dân đóng góp kinh phí làm đường, họ cần được biết số tiền sử dụng, tiến độ thi công, chất lượng công trình và kết quả giải quyết những vấn đề đã phản ánh. Đại biểu đề nghị cụ thể hóa cơ chế theo dõi kiến nghị trên các hệ thống số hiện có, cấp mã tra cứu, xác nhận, tiếp nhận, cập nhật cơ quan xử lý, thời hạn theo quy định, tiến độ và kết quả thực hiện.

Đại biểu đề nghị, cần cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá về tỷ lệ kiến nghị được giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện. Đồng thời, cần bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật và người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ vẫn được thực hiện đầy đủ quyền dân chủ thông qua các hình thức phù hợp.

Cần quy định rõ hơn về hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù

Đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) cho biết, dự thảo luật bổ sung nguyên tắc: Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đại biểu, đây là nguyên tắc mang tính đặc thù, áp dụng cho đối tượng đặc thù và hoàn toàn thống nhất việc bổ sung nguyên tắc này.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định này còn chung chung, vì vậy đại biểu đề nghị quy định theo hướng rõ hơn về nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng đặc thù, địa bàn đặc thù như: Hỗ trợ về cơ sở vật chất, về nền tảng số, điều kiện tiếp cận thông tin hoặc ưu tiên bố trí ngân sách, nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Bảo đảm thực hiện dân chủ trên nền tảng số song song với phương thức truyền thống

Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, dự thảo luật bổ sung các quy định về nguyên tắc thực hiện, quyền và nghĩa vụ của công dân, tham gia ý kiến, bàn và quyết định bằng hình thức trực tuyến, biện pháp bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc xây dựng thiết lập nền tảng số.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu làm rõ một số vấn đề. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, chú trọng các biện pháp để người dân dễ tiếp cận, tham gia, phản ánh, kiến nghị và giám sát trên môi trường số, bảo đảm tính xác thực, lưu trữ, bảo mật thông tin dữ liệu và kết quả thực hiện dân chủ, bảo đảm thực hiện dân chủ trên nền tảng số song song với phương thức truyền thống và bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia của người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, quy định chặt chẽ để việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, không tạo ra khoảng trống pháp lý, khoảng cách, tăng chi phí và làm hạn chế quyền của người dân.