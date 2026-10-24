Đại biểu Quốc hội: Chuyển thẩm quyền sang Bộ KH&CN, không để doanh nghiệp thêm thủ tục

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Vũ Văn Tiến thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: H.H

Làm rõ trách nhiệm xử lý hồ sơ chuyển tiếp

Thảo luận tại tổ, đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) đánh giá qua hai thập kỷ thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ đã góp phần bảo vệ thành quả nghiên cứu, sáng tạo, thúc đẩy phát triển giống cây trồng mới, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản Việt Nam.

Lần sửa đổi này, dự thảo Luật chuyển trách nhiệm quản lý quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại biểu cho rằng việc chuyển giao đòi hỏi không chỉ tinh gọn về đầu mối mà công việc cũng phải thuận lợi hơn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thời vụ có ý nghĩa quan trọng, việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng cần quan tâm đến cách thức xử lý hồ sơ đang giải quyết khi chuyển giao trách nhiệm quản lý, nhất là việc kế thừa kết quả khảo nghiệm, đánh giá giống cây trồng đã thực hiện.

Dự thảo Luật đã có quy định chuyển tiếp, nhưng vẫn cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là đối với những hồ sơ đang giải quyết dở dang. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, rất dễ xảy ra tình trạng hồ sơ bị chậm, người dân phải bổ sung giấy tờ, doanh nghiệp mất thêm thời gian và chi phí.

Việc sắp xếp lại đầu mối quản lý cần đi đôi với bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, đại biểu Tiến đề nghị đánh giá những vướng mắc có thể phát sinh, làm rõ trách nhiệm tiếp nhận, thời hạn xử lý và việc kế thừa kết quả đã có, bảo đảm không gián đoạn công việc, không phát sinh thêm thủ tục, chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

Khi chuyển giao cần làm rõ phạm vi trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ phạm vi phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đặc biệt, trong công tác khảo nghiệm, đánh giá giống cây trồng, phải bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng công việc qua nhiều đầu mối, kéo dài thời gian giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: L.H

Cắt giảm thủ tục phải mang lại lợi ích thực tế

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) tán thành đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhưng nhấn mạnh cần phân biệt việc giảm quy định chi tiết trong luật với giảm thực chất thời gian, chi phí thực hiện.

“Nếu số lượng giấy tờ, các bước xử lý và thời gian chờ không thay đổi thì người dân, doanh nghiệp chưa được hưởng lợi”- đại biểu Nga nói.

Do đó, đại biểu Nga đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ giấy tờ nào được lược bỏ, thông tin nào có thể khai thác từ dữ liệu sẵn có, khâu nào được thực hiện đồng thời, thời gian và chi phí nào được cắt giảm.

Đối với khoản 1 Điều 175, dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định điều kiện tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Đại biểu Việt Nga đề nghị phân định rõ khâu tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của đơn, bảo đảm xác lập ngày nộp đơn, thứ tự ưu tiên và quyền lợi của người đăng ký; tạo điều kiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong quá trình thẩm định.

Khi chuyển đầu mối quản lý quyền đối với giống cây trồng, đại biểu Nga đề nghị bảo đảm bàn giao đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và thời hạn đang tiếp diễn. Người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ hoặc chịu tính lại thời gian giải quyết chỉ vì thay đổi cơ quan có thẩm quyền.