Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 10, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Như Thủy

Ngày 1/7/2026, thôn 10, xã Quỳnh Văn được hình thành mới sáp nhập toàn bộ diện tích và dân cư của 3 thôn cũ gồm các thôn 15, 16 và 17. Toàn thôn hiện có 639 hộ, 3080 nhân khẩu. Trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, bên cạnh những thuận lợi, thôn 10 cũng gặp không ít khó khăn. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của bà con Nhân dân, công tác Mặt trận tại khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Các Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 10, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Như Thủy

Trong năm qua, bà con trong thôn đã tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, toàn thôn có hơn 280 hộ khá, 55 hộ giàu. Cả thôn có 6 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con chung tay xây dựng quê hương. Trong năm 2026, nhân dân đã đóng góp hơn 400 ngày công lao động, tham gia để thực hiện các công trình, phần việc chung của thôn.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bà con Nhân dân chung tay chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công tác khuyến học, khuyến tài với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Quỳnh Văn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn 10. Ảnh: Như Thủy

Đặc biệt, xác định phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, Ban công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Trong năm 2026, toàn thôn có 639/639 hộ đăng ký gia đình văn hóa, kết quả có 628/639 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, đạt tỷ lệ 98%.

Các Đại biểu Quốc hội khóa XVI trao tặng phần quà lưu niệm rất ý nghĩa cho tập thể thôn 10, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Như Thủy

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Thủy

Phát biểu chung vui với nhân dân thôn 10 xã Quỳnh Văn, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trên mọi mặt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 10, xã Quỳnh Văn, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian tới, đồng chí đề nghị ban cán sự thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần xây dựng thôn 10, xã Quỳnh Văn ngày càng phát triển.

Dịp này, các Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho tập thể thôn 10, xã Quỳnh Văn, đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.