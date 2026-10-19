Đại biểu Quốc hội chỉ ra 6 điểm tiến bộ của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ông chỉ ra 6 điểm tiến bộ của dự thảo so với bộ luật hiện hành. Thứ nhất, thể chế hoá sâu sắc quan điểm dùng biện pháp kinh tế để xử lý sai phạm kinh tế, hạn chế hình sự hoá các quan hệ kinh tế dân sự. Thứ hai, xây dựng những quy định có tính chất "lá chắn pháp lý" để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, vì lợi ích chung. Đây là những đổi mới phù hợp với các chủ trương mới của Đảng.

Đại biểu Bùi Quang Huy thảo luận tại tổ.

Thứ ba, đổi mới căn bản trong chính sách khoan hồng, khuyến khích nhận tội. "Chế định nhận tội các nước tiên tiến áp dụng lâu rồi. Khi xã hội phát triển, đời sống cao thì chuyện này cực kỳ ý nghĩa đối với cơ quan Nhà nước và người phạm tội. Ngoài việc phù hợp với thông lệ quốc tế thì điều này là cần thiết, giảm thiểu rất nhiều chi phí, công sức", đại biểu dẫn chứng.

Thứ tư, dự thảo bộ luật có nhiều quy định bám sát thực tiễn, công nghệ số, đón đầu việc đấu tranh với tội phạm với các phương thức phạm tội mới. Thứ năm, tiếp tục lộ trình nhân đạo hoá pháp luật hình sự thông qua việc thu hẹp hình phạt tử hình. Thứ sáu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống pháp luật tố tụng và tổ chức bộ máy tư pháp.

ĐBQH Trần Thế Kính (Thanh Hoá) tán thành cao việc Ban soạn thảo sau thảo luận tại tổ, tại hội trường ở Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đã bổ sung một nội dung rất quan trọng liên quan đến chính sách hình sự là chính sách khoan hồng của người phạm tội tự nguyện chấp nhận hình phạt.

Đại biểu Phan Thế Kính thảo luận tại tổ.

Ông cũng bày tỏ sự tán thành rất cao khi bổ sung quy định này tại Điều 3 dự án luật và Điều 57 quy định giảm hình phạt đối với bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt... Nhiều đại biểu đặt ra vấn đề, tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt này khác gì so với người phạm tội đầu thú? Theo ông, cái để phân biệt là khi hành vi phạm tội của người ta chưa bị phát hiện, không ai biết thì họ đã tự giác đến cơ quan có thẩm quyền khai báo. Còn đầu thú là khi hành vi đã có người biết, không trốn tránh nữa mà ra khai báo.

"Nó thể hiện thái độ đối với trách nhiệm hình sự mà mình phải chịu. Dĩ nhiên, trong quá trình xử lý tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ căn cứ mỗi lời nhận tội để buộc tội, mà phải phù hợp tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án theo đúng trình tự, thủ tục... Nhưng việc tự nguyện chấp nhận hình phạt thể hiện thái độ chịu trách nhiệm hình sự của mình đối với hành vi nguy hiểm của mình gây ra cho xã hội", đại biểu nhìn nhận.

Cho rằng, đây là điểm mới đối với chúng ta, còn chế định này ở các nước đã có, như thoả thuận nhận tội, mặc cả thú tội..., ĐBQH Trần Thế Kính cũng đánh giá, đây là một trong những chính sách thể hiện sự nhân văn, nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, giúp tiết kiệm thời gian của các cơ quan tiến hành tố tụng, giảm chi phí xã hội đối với hoạt động điều tra tội phạm. Khi chính sách rõ ràng cũng thúc đẩy người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tội phạm...

Đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh thảo luận tại tổ.

Trong khi đó, ĐBQH Phan Thị Thuỳ Linh (Thanh Hoá) quan tâm việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về BLHS trên VNeID, khẳng định đây bước tiến rất lớn, là cách trực tiếp nhất phát huy dân chủ ở cơ sở, khi mà nhân dân được tham gia trực tiếp vào bộ luật gắn mật thiết với quyền con người và quyền công dân.

Qua nghiên cứu dự thảo, bà đánh giá bộ luật lần này có 3 bước tiến rất lớn về mặt luật pháp: Thứ nhất, thu hẹp hình phạt tử hình. Thứ hai, mở rộng khoan hồng và loại trừ trách nhiệm hình sự, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Thứ ba, chủ động đón trước tội phạm an ninh mạng và các loại tội phạm của thời đại số.

"Về loại tội phạm trên không gian mạng là điểm đổi mới rất lớn, tôi đánh giá rất cao, các điều luật được sắp xếp theo trình tự một cuộc tấn công mạng, từ lúc chuẩn bị, tiến hành đến lúc thu lợi bất chính. Đây cũng là thể chế hoá Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng vừa qua, cũng là cách tiếp cận rất mới, sát với thực tiễn đấu tranh...", ĐBQH tỉnh Thanh Hoá nói.

Góp ý vào dự thảo bộ luật, đại biểu cho rằng, bộ luật này phải quy định rất cụ thể chứ không thể "luật khung, luật ống", đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, ưu tiên liệt kê trực tiếp các hành vi, nhất là các tội gắn với pháp luật chuyên ngành...