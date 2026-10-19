Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô

Phiên thảo luận diễn ra trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, khai mạc vào sáng 17/10 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, đồng thời quyết định 10 nhóm nội dung trọng yếu về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề lớn của đất nước.

Trong ngày làm việc thứ hai (18/10), Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và công tác ngân sách. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tham gia thảo luận tại Tổ số 11, tập trung đề xuất nhiều cơ chế, chính sách chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận. (Ảnh: L.X)

Phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, về cơ chế tài chính và phân chia nguồn thu, các địa phương có ngành công nghiệp nặng, lọc hóa dầu như Quảng Ngãi chịu tác động trực tiếp từ những biến động của thị trường thế giới cũng như sự thay đổi về chính sách thuế. Do đó, đại biểu kiến nghị cần có cơ chế phân chia nguồn thu hợp lý, tạo điều kiện cho địa phương giữ lại nguồn lực để tái đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, bà Đinh Thị Hồng Minh cũng nêu thực trạng, từ năm 2009 đến nay, NMLD Dung Quất đã nộp ngân sách Trung ương hơn 150 nghìn tỷ đồng (trong đó thuế xuất, nhập khẩu khoảng 56 nghìn tỷ đồng), nhưng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho khu vực này mới chỉ đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ có mục tiêu hằng năm từ ngân sách Trung ương cho KKT Dung Quất tương ứng với tỷ lệ nguồn thu nộp về Trung ương, giúp địa phương có thêm kinh phí sửa chữa và nâng cấp hạ tầng.

Đại biểu Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất đề nghị khẩn trương xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. (Ảnh: L.X)

Cũng tại buổi thảo luận, đại biểu Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nền tảng, chế biến, chế tạo và năng lượng. Đại biểu đề xuất cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất cũng như sức cạnh tranh.

Đặc biệt, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, đại biểu Cao Tuấn Sĩ đề nghị khẩn trương xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. Trong đó, trọng tâm là xem xét cơ chế dự trữ dầu thô, xăng dầu quốc gia và phát triển hạ tầng logistics năng lượng. Về lâu dài, đại biểu kiến nghị đẩy mạnh công tác thăm dò, điều tra, đánh giá trữ lượng dầu khí nhằm nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM quản lý, vận hành

Đối với lĩnh vực điện lực, đại biểu đề xuất Chính phủ rà soát kỹ tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn vốn. Đồng thời, ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu và chủ động xây dựng phương án cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Bên cạnh các đề xuất trọng tâm về năng lượng và công nghiệp, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như đại biểu Trần Thị Thu Phước (Phó Giám đốc Công an tỉnh) đóng góp giải pháp giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đơn giản hóa thủ tục các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng bản đồ cảnh báo sớm sạt lở đất; đại biểu Trần Thị Hồng An - đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề xuất sớm ban hành chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới và đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…