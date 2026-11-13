Đại biểu Quốc hội cảnh báo việc lạm dụng nhận diện xe thư báo trong vận chuyển

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (TP Đồng Nai) dẫn số liệu năm 2025: hoạt động bưu chính có 4,2 tỷ bưu gửi, trung bình mỗi ngày có 11,5 triệu bưu gửi.

"Chỉ cần 1 trong số 1 triệu bưu gửi có vi phạm pháp luật, lợi dụng để vận chuyển vũ khí, ma túy hay hàng cấm, thì mỗi năm sẽ xảy ra 4.200 vụ vi phạm", đại biểu Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh và cho rằng, đây là dịch vụ cần được kiểm soát tốt.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (TP Đồng Nai). Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên đề nghị, dự thảo bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp bưu chính xây dựng quy trình nhận diện, cảnh báo rủi ro, kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện bưu gửi có dấu hiệu chứa hàng cấm, vật phẩm nguy hiểm hoặc liên quan hành vi vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp cũng cần bảo toàn dữ liệu, truy vết và phối hợp xử lý theo quy định.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (tỉnh Lạng Sơn) cảnh báo tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng nhận diện xe thư báo trên phương tiện vận chuyển để tạo thuận lợi khi lưu thông, thậm chí vào những khu vực mà pháp luật chỉ cho phép xe thư báo.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn). Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân, dù dự thảo luật quy định “doanh nghiệp bưu chính vận hành mạng được sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành đi, đến, đỗ trong đô thị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của địa phương”, việc nhận diện và quản lý các phương tiện này cần được quy định chặt chẽ để tránh bị lợi dụng cạnh tranh không lành mạnh.

Giải trình về các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, dự thảo luật thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động bưu chính, quy định về định danh, truy vết bưu gửi và xác thực thông tin người gửi theo mức độ rủi ro.

"Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bên phải tuân thủ pháp luật về dữ liệu, đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng mà không phát sinh nghĩa vụ thực thi", Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, với những lưu ý và đề xuất từ các đại biểu, cơ quan chủ trì sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định lùi sang kỳ họp tới nếu không thể hoàn tất kịp. "Quan điểm là không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng của dự thảo luật", Bộ trưởng khẳng định.