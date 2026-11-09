Đại biểu Quốc hội: Cảnh báo sức khỏe cần chiếm 85% diện tích bao thuốc lá

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại biểu Vũ Văn Tiến. Ảnh: QH

Cảnh báo cần chiếm ít nhất 85% diện tích

Góp ý dự án luật, đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng trọng tâm của lần sửa đổi này cần đặt phòng ngừa lên hàng đầu, ưu tiên giảm số người bắt đầu hút thuốc, nhất là thanh thiếu niên.

Việc ngăn chặn hành vi hút thuốc ngay từ đầu là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo vệ giống nòi.

Đại biểu cho rằng, tăng diện tích và đổi mới hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, giảm sức hấp dẫn của thuốc lá. Đây là công cụ có khả năng tác động thường xuyên đến người tiêu dùng, góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ, giảm sức hấp dẫn của thuốc lá và ngăn ngừa hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt trong giới trẻ.

Nhấn mạnh mỗi năm thuốc lá liên quan đến hơn 100.000 ca tử vong tại Việt Nam, gây thiệt hại y tế và kinh tế khoảng 108.000 tỷ đồng (năm 2022), đại biểu đề nghị quy định cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và chữ chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và sau của bao thuốc lá, tiến tới áp dụng bao bì trơn.

Theo đại biểu Vũ Văn Tiến, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề xuất mức này hoặc lộ trình nâng lên 85-100%.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Làm rõ đối tượng sản phẩm bị cấm

Ở góc độ hoàn thiện quy định pháp luật, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đề nghị làm rõ nội hàm của đối tượng bị cấm là “sản phẩm có thiết kế của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”.

Theo đại biểu, tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 9, dự thảo bổ sung quy định cấm đối với “sản phẩm có thiết kế của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Dự thảo đã có định nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, có quy định riêng về sản phẩm mô phỏng hình thức.

Vì vậy, đại biểu cho rằng cần làm rõ cụm từ “sản phẩm có thiết kế của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” bổ sung nhóm đối tượng nào, được nhận diện bằng những dấu hiệu gì và khác với các nhóm đã quy định ở điểm nào.

"Tôi đề nghị luật xác định dấu hiệu pháp lý cơ bản của nhóm đối tượng này; những tiêu chí kỹ thuật và phương pháp nhận diện cụ thể giao Chính phủ quy định" - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói và cho rằng cần phân biệt mục tiêu ngăn chặn sản phẩm có chức năng sử dụng như thuốc lá điện tử với mục tiêu hạn chế sản phẩm mô phỏng hình thức, có thể tạo sự hấp dẫn hoặc quảng bá thuốc lá. Hai nhóm có thể cần căn cứ nhận diện khác nhau để áp dụng thống nhất.

Cùng với phạm vi cấm, đại biểu Việt Nga đề nghị rà soát ngoại lệ phục vụ nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, kiểm nghiệm, giám định.

Theo đại biểu, Dự thảo Luật đã bổ sung ngoại lệ đối với thiết bị, bộ phận chứa nguyên liệu và nguyên liệu, nhưng sản phẩm hoàn chỉnh được quy định riêng lại chưa có dẫn chiếu ngoại lệ tương ứng.

Ngoại lệ cần giới hạn đúng chủ thể được phép, nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm quản lý, xử lý mẫu; bảo đảm không đưa sản phẩm vào lưu thông thương mại.

Riêng việc quản lý tang vật, mẫu vật phục vụ xử lý vi phạm tiếp tục thực hiện theo pháp luật có liên quan, tránh đặt thêm thủ tục cho phép trùng lặp.