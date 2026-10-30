Đại biểu Quốc hội cảnh báo sức ép chi phí đè nặng người dân, doanh nghiệp

Chiều 30/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Phát biểu tại hội trường, Đại biểu Trần Quốc Tuấn, ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và sự điều hành linh hoạt của Chính phủ trong năm 2026, khi vừa phải thúc đẩy tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân giữa nhiều biến động ngoài nước.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn, ĐBQH tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu nhận định, bước sang năm 2027, mục tiêu cao hơn, khó khăn hơn, đòi hỏi phải điều hành sát với thực tiễn hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và bảo đảm những thành quả tăng trưởng phải đến được với người dân và doanh nghiệp nhiều hơn.

Trong đó, đại biểu đặt vấn đề, cần giữ vững ổn định kinh tế để giá cả thị trường phù hợp với thu nhập của người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Ông nhấn mạnh, trước hết ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát phải tiếp tục là nền móng của mục tiêu tăng trưởng.

Đại biểu dẫn số liệu thống kê cho thấy, CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%; giao thông tăng 6,06%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,4% theo giá hiện hành, nhưng sau khi loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng gần 8%.

"Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp. Còn đối với doanh nghiệp, nhiên liệu vận tải và nguyên liệu đắt lên sẽ làm cho chi phí sản xuất tăng. Nếu tăng giá bán thì doanh nghiệp có thể mất khách, còn nếu giữ giá bán thì lợi nhuận sẽ bị giảm đi", ông Tuấn nêu vấn đề.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá do Nhà nước quản lý. Đồng thời, hỗ trợ có mục tiêu cho nhóm dễ bị tổn thương.

“Khi giá cả ổn định thì tiền lương của công nhân, thu nhập của người dân mới có thể lo được cuộc sống hằng ngày. Doanh nghiệp cũng yên tâm sản xuất kinh doanh”, đại biểu nhấn mạnh quan điểm

Tại hội trường, ông Tuấn và một số đại biểu cũng kiến nghị có giải pháp thông nguồn lực vốn cho sản xuất, giúp doanh nghiệp vay được vốn với chi phí hợp lý.

Trong đó, Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có giải pháp hiệu quả hơn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vay được vốn thuận lợi hơn bằng cách mở rộng bảo lãnh tín dụng, xem xét cả dòng tiền, hợp đồng và đơn hàng khi thẩm định. Đồng thời, cần thanh toán đúng hạn các khoản hoàn thuế cho doanh nghiệp, không để thời gian hoàn thuế kéo dài gây ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo hướng dòng vốn đến doanh nghiệp có phương án sản xuất khả thi để các khoản vay tín dụng tạo ra được sản phẩm, việc làm và khoản thu để trả nợ.

Ông cũng đề nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc pháp lý đúng hạn, đưa nguồn lực trở lại sản xuất và kinh doanh.

“Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất về các khoản chi phí chờ đợi, chi phí tuân thủ cần tiếp tục được Chính phủ, Quốc hội quan tâm tháo gỡ như đã từng làm trong thời gian gần đây. Bởi lẽ, điểm nghẽn pháp lý chính là điểm nghẽn quan trọng nhất gây cản trở tăng trưởng kinh tế hiện nay", ông nhấn mạnh.

Tại báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ cho biết năm 2026 dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu.

Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Một số chỉ tiêu nổi bật khác bao gồm: Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với các định hướng và mục tiêu GDP của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý kịch bản điều hành cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026 và có phương án dự phòng rõ ràng đối với các tình huống bất lợi.