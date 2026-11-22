Ông Tạ Đình Thi trả lời báo chí chiều 21-11

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Tại phiên chất vấn ở Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội vừa qua, các ĐBQH cũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung này. Qua đó, Quốc hội đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển, quản lý và ứng dụng AI.

Theo ông Thi, chúng ta vừa thúc đẩy phát triển, ứng dụng AI trong các lĩnh vực của đời sống, song cũng phải chú ý kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực, đặc biệt là những hệ lụy đối với thế hệ trẻ.

Tinh thần xuyên suốt của các đạo luật là thúc đẩy phát triển công nghệ AI cùng các lĩnh vực công nghệ khác, từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là phát triển AI phục vụ con người, phục vụ sự phát triển của đất nước, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn.

Song bên cạnh những tác động tích cực, những ảnh hưởng tiêu cực của AI cũng cần được đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, sự phát triển và ứng dụng công nghệ này cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng sử dụng AI cho người dùng, nhất là học sinh trong các nhà trường.

“Đây là yêu cầu cần thiết nhằm giúp học sinh khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ, đồng thời hạn chế nguy cơ phụ thuộc vào AI, bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy, sáng tạo của các em” – đại biểu Tạ Đình Thi nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết thêm, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường hiện được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong quá trình giám sát, Ủy ban sẽ quan tâm đến nội dung ứng dụng AI, từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.