Đại biểu Quốc hội: Cần ngăn ngừa lợi dụng hoạt động bưu chính để vi phạm pháp luật

Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động bưu chính tại vùng sâu, vùng xa

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), tập trung vào việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy lĩnh vực bưu chính phát triển.

Góp ý về cơ chế bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) cho biết, trong dự thảo luật quy định dịch vụ bưu chính phổ cập được cung cấp trên phạm vi toàn quốc, mức thu đối với cùng một loại dịch vụ được áp dụng thống nhất và không cao hơn giá bình quân trên thị trường của dịch vụ bưu chính thương mại tương đương. Đây là chính sách có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ bưu chính thiết yếu với chi phí hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, để chính sách này đi vào cuộc sống và được duy trì lâu dài, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, cần làm rõ hơn phương án bảo đảm nguồn lực trong điều kiện chi phí cung ứng dịch vụ phát sinh và có sự khác biệt. Tại khu vực đô thị, dân cư tập trung, sản lượng bưu gửi lớn, doanh nghiệp có điều kiện tổ chức mạng lưới và khai thác hiệu quả hơn. Trong khi đó, tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo hoặc nơi dân cư sinh sống phân tán, đoạn đường vận chuyển có thể dài hơn, việc kết nối khó khăn hơn, sản lượng bưu gửi thấp hơn nhưng vẫn phải duy trì khả năng phục vụ thường xuyên. Vì vậy, cần tính đến sự khác biệt về điều kiện kết nối khi xác định chi phí phục vụ và phương án bảo đảm nguồn lực. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương án cân đối chi phí duy trì tuyến kết nối, vận chuyển và tần suất phục vụ tại địa bàn khó khăn.

Cùng với việc bảo đảm nguồn lực, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh cần quan tâm đến khả năng tiếp cận dịch vụ thực tế của người dân. Vì một địa bàn có điểm phục vụ nhưng chưa chắc mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận tiện, nhất là ở nơi cư dân phân tán hoặc việc đi lại còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, giao thông.

Siết chặt quản lý việc nhận diện xe bưu chính

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) nêu thực trạng hiện nay, một số tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng nhận diện xe thư báo trên phương tiện vận chuyển nhằm tạo thuận lợi khi lưu thông, thậm chí lợi dụng danh nghĩa này để lưu thông tại những nơi được pháp luật quy định cho phép đối với xe ưu tiên.

Dự thảo luật đã quy định doanh nghiệp bưu chính được sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành đi, đến, đỗ trong đô thị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Tuy nhiên, việc nhận diện và quản lý các phương tiện này cần được quy định chặt chẽ để tránh bị lợi dụng cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cấm giả mạo, sử dụng trái phép dấu hiệu nhận diện phương tiện bưu chính nhằm trục lợi hoặc hưởng điều kiện lưu thông không đúng quy định. Đồng thời quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng dấu hiệu nhận diện phương tiện bưu chính, bảo đảm thống nhất với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (đoàn TP Đồng Nai). Ảnh: TRỌNG HẢI

Mặt khác, đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn TP Đồng Nai) cho rằng, cần tăng cường phòng, chống lợi dụng hoạt động bưu chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm xây dựng quy trình nhận diện, cảnh báo rủi ro, kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện bưu gửi có dấu hiệu chứa hàng cấm, vật phẩm nguy hiểm hoặc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; bảo toàn dữ liệu truy vết và phối hợp xử lý theo quy định. Quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa doanh nghiệp bưu chính với cơ quan công an và các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm.