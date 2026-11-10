Đại biểu Quốc hội: Các tuyến cao tốc chiến lược bảo đảm yêu cầu kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh

Phát biểu thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án cao tốc, đại biểu Hà Thị Anh Thư (đoàn Quảng Ngãi) bày tỏ thống nhất với chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc. Trong đó, đoạn Bảo Hà - Tân Phong sẽ tăng cường kết nối giữa Lào Cai và Lai Châu. Tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc kết nối Sơn La và Điện Biên. Hai dự án này sẽ giúp nhân dân vùng Tây Bắc đi lại thuận lợi hơn, đưa nông sản đến nơi chế biến và tiêu thụ nhanh hơn.

Đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đại biểu Hà Thị Anh Thư cho biết, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi trải dài từ biển đến biên giới, nhưng để đi lại giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh, người dân chủ yếu phải đi theo Quốc lộ 24 với nhiều đoạn đèo dốc quanh co. Vào mùa mưa lũ, một điểm sạt lở có thể làm gián đoạn giao thông.

Khi có cao tốc, việc vận chuyển nông sản đến các cơ sở chế biến, khu kinh tế Dung Quất và cảng biển sẽ thuận lợi hơn. Nhiều sản phẩm của Quảng Ngãi có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng ở các địa phương khác. Cùng với mạng lưới đường bộ đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tuyến đường cao tốc còn mở thêm cơ hội giao lưu với Lào và Campuchia, đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác quốc phòng an ninh và cứu hộ cứu nạn.

Đại biểu thống nhất với phương án đầu tư dự án cao tốc này và đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí phần vốn còn lại của ngân sách Trung ương cho dự án phù hợp với tiến độ để dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031. Về phía địa phương, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chủ động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lắng nghe ý kiến của người dân, chu toàn, chu đáo nơi ở mới và hỗ trợ người dân sớm ổn định sinh kế.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) phát biểu thảo luận về chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu thảo luận về về chủ trương đầu tư các dự án cao tốc, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nhấn mạnh, việc đầu tư các dự án này không đơn thuần là số ki-lô-mét đường bộ cao tốc mà là các tuyến đường chiến lược, tạo động lực phát triển cho vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Về vốn đối ứng của địa phương cho các dự án, đại biểu cho rằng, Lai Châu, Quảng Ngãi đều là những địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là tỉnh Lai Châu. Việc bố trí vốn đối ứng cho dự án tạo áp lực lớn cho ngân sách địa phương. Đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét phương án sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí giải phóng mặt bằng cho các tỉnh.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về quy mô, các dự án này đều thiết kế bốn làn xe cao tốc, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, kết quả dự báo về nhu cầu vận tải và quy chuẩn cao tốc. Đối với tốc độ thiết kế, 3 dự án thì đều bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện địa hình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu làm rõ một số vấn đề. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về hướng tuyến, các dự án lựa chọn hướng tuyến trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện địa hình và công tác giải phóng mặt bằng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án được tách thành các dự án thành phần do địa phương tổ chức thực hiện theo quy định nhằm phát huy tính chủ động, chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Đối với đề xuất một số cơ chế, chính sách tại các dự án, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các chính sách này được đề xuất cho phép được áp dụng chứ không phải bắt buộc thực hiện và trong quá trình triển khai, căn cứ vào tính chất, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, điều kiện cụ thể, các chủ đầu tư sẽ xem xét, đánh giá, quyết định. Các chính sách này cũng là tạo điều kiện thông thoáng cho các địa phương, các đơn vị triển khai thực hiện dự án.