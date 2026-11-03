Đại biểu Quốc hội Bắc Ninh góp ý sửa Luật Đấu giá tài sản và Luật Điện lực

Làm rõ phạm vi hành nghề và trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc sau đấu giá

Đại biểu Nguyễn Đức Hùng phát biểu thảo luận.

Góp ý vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đức Hùng cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động đấu giá. Đại biểu tập trung góp ý hai nội dung về phạm vi hành nghề của đấu giá viên và việc chuyển tiền đặt cọc sau đấu giá.

Đối với khoản 4 Điều 14, đại biểu đồng tình với mục tiêu quản lý chặt chẽ tư cách hành nghề, phòng ngừa tình trạng cho mượn chứng chỉ và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá. Tuy nhiên, Điều 4 của dự thảo chưa giải thích khái niệm “hành nghề đấu giá tài sản”, trong khi khoản 4 Điều 14 dùng khái niệm này để quy định mỗi đấu giá viên chỉ được hành nghề tại một tổ chức. Điều 15 cũng quy định đấu giá viên có quyền trực tiếp điều hành phiên đấu giá, hướng dẫn, giám sát tập sự và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác.

Đại biểu nêu tình huống một tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc đấu giá phức tạp và mời đấu giá viên của tổ chức khác hỗ trợ nghiệp vụ. Nếu người này không trực tiếp điều hành phiên đấu giá, không dùng chứng chỉ để đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức được hỗ trợ, cần làm rõ việc tư vấn có thuộc phạm vi hạn chế của khoản 4 Điều 14 hay không.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Đức Hùng đề nghị bổ sung giải thích khái niệm “hành nghề đấu giá tài sản” tại Điều 4 và chỉnh lý khoản 4 Điều 14 theo hướng mỗi đấu giá viên chỉ được đăng ký hành nghề tại một tổ chức. Luật cần xác định rõ những hoạt động đào tạo, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn được phép thực hiện, với điều kiện các hoạt động này không làm phát sinh tư cách hành nghề tại tổ chức khác, không được dùng để đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức đó và không trái quy định về đấu giá tài sản.

Về khoản 7 Điều 29, đại biểu đồng tình với việc quy định thời hạn chuyển tiền đặt cọc sau đấu giá để nâng cao trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá. Đại biểu đề nghị phân định trường hợp chuyển tiền cho người có tài sản đấu giá và trường hợp nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước, bởi mỗi phương thức gắn với chủ thể tiếp nhận, trách nhiệm quản lý, hạch toán và xử lý khoản tiền khác nhau. Dự thảo cũng cần quy định cơ chế ghi nhận, đối trừ tiền đặt cọc vào nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá và xử lý khoản tiền này khi kết quả đấu giá bị hủy.

Đối với thời hạn 3 ngày làm việc, đại biểu đề nghị quy định rõ mốc tính cho từng trường hợp. Theo dự thảo, trường hợp thông thường tính từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Riêng đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất ở, mốc tính còn gắn với việc tổ chức hành nghề đấu giá nhận được quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và được cơ quan thuế cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Nếu đã có quyết định phê duyệt nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được chuyển kịp thời, cần xác định thời điểm bắt đầu tính thời hạn và chủ thể chịu trách nhiệm về việc chậm chuyển tiền.

Đại biểu đề nghị quy định ngay trong Luật các nguyên tắc về điều kiện áp dụng từng phương thức, thời điểm bắt đầu tính thời hạn và trách nhiệm phối hợp của cơ quan phê duyệt kết quả, cơ quan thuế, người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá. Các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ có thể giao Chính phủ quy định chi tiết.

Xác định rõ trách nhiệm bên mua điện đối với dự án điện gió ngoài khơi

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Văn Tuấn phát biểu thảo luận.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật và đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi.

Theo đại biểu, các dự án điện gió ngoài khơi đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao, thời gian chuẩn bị và thu hồi vốn dài. Nhà đầu tư phải tính đến chi phí khảo sát, thủ tục giao khu vực biển, khả năng đáp ứng của hạ tầng cảng biển và lưới điện, cũng như biến động tỷ giá, lãi suất và giá thiết bị. Một khó khăn lớn là khả năng dự báo mức huy động và tiêu thụ điện trong suốt thời gian vận hành dự án.

Đại biểu cho biết, Luật Điện lực năm 2024 đã quy định cơ chế sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn đối với dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia. Nghị định số 58/2025/NĐ-CP cụ thể hóa mức sản lượng điện hợp đồng tối thiểu bằng 80% trong thời hạn trả nợ gốc vốn vay, tối đa 15 năm. Để cơ chế này phát huy hiệu quả, đại biểu đề nghị xác định rõ chủ thể có trách nhiệm mua điện, nghĩa vụ thanh toán và cách chia sẻ rủi ro khi dự án đã sẵn sàng phát điện nhưng không được huy động do nguyên nhân khách quan.

Cụ thể, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 26 quy định bên mua điện do cơ quan có thẩm quyền chỉ định có trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán điện, bảo đảm sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn theo tỷ lệ và thời hạn do Chính phủ quy định.

Trường hợp dự án đã hoàn thành, đáp ứng điều kiện kỹ thuật và sẵn sàng phát điện nhưng không được huy động hoặc phải giảm công suất do nguyên nhân từ hệ thống truyền tải, bên mua điện hoặc nguyên nhân khách quan khác ngoài lỗi của nhà đầu tư, đại biểu đề nghị có cơ chế thanh toán, bù đắp chi phí hợp lý hoặc chia sẻ rủi ro theo hợp đồng và quy định của Chính phủ. Đại biểu nhấn mạnh việc phân định trách nhiệm cần căn cứ vào nguyên nhân giảm sản lượng, trong đó sản lượng dự án không thể phát do thiếu gió hoặc do lỗi của nhà đầu tư nằm ngoài phạm vi đề xuất chia sẻ rủi ro.

Các đại biểu dự phiên thảo luận chiều 3/11 tại hội trường.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung tại Điều 44 quy định cụ thể về hợp đồng mua bán điện đối với dự án điện gió ngoài khơi. Các nội dung cần làm rõ gồm sản lượng điện hợp đồng tối thiểu và thời hạn áp dụng, trách nhiệm mua và thanh toán, cách xử lý khi dự án bị giảm công suất ngoài lỗi của nhà đầu tư, nguyên tắc điều chỉnh giá khi tỷ giá, lãi suất hoặc chi phí đầu vào biến động lớn, cùng các điều khoản về bảo đảm thanh toán, xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Theo đại biểu, việc quy định rõ trách nhiệm của bên mua điện sẽ giúp các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư có thêm căn cứ đánh giá tính khả thi của dự án, qua đó góp phần khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi và bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.