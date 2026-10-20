Đại biểu Quốc hội An Giang kiến nghị giữ ngưỡng xử lý hình sự riêng với thuốc lá lậu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng gợi ý thảo luận tổ.

Sáng 20/10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, Tổ 16 gồm đại biểu hai tỉnh An Giang và Lai Châu thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo nghị quyết thi hành bộ luật, dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì phiên thảo luận.

Đại biểu Phạm Văn Thắng phát biểu ý kiến.

Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Phạm Văn Thắng lưu ý việc bỏ tiêu chí định lượng riêng theo số bao thuốc lá điếu nhập lậu, chuyển sang xác định trách nhiệm hình sự theo trị giá hàng hóa từ 200 triệu đồng, có thể gây khó khăn trong xử lý tội phạm tại khu vực biên giới.

Đại biểu đề nghị tiếp tục duy trì ngưỡng định lượng riêng đối với thuốc lá điếu nhập lậu. Trường hợp chuyển sang tiêu chí trị giá, cần đánh giá kỹ tác động và xác định ngưỡng phù hợp với đặc thù mặt hàng, thực tiễn đấu tranh chống buôn lậu ở khu vực biên giới.

Về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, ông Thắng tán thành quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi do bị cưỡng ép, đồng thời đề nghị bổ sung trường hợp bị lừa gạt. Theo đại biểu, có người bị dụ dỗ ra nước ngoài bằng lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị giam giữ, cưỡng ép lao động hoặc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những trường hợp này cần được xem xét phù hợp với hoàn cảnh thực tế khi được giải cứu, trao trả về nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Hận phát biểu ý kiến.

Đề xuất hoàn thiện quy định, tránh vướng mắc khi áp dụng

Đại biểu Nguyễn Văn Hận đồng tình với việc bổ sung 11 tội danh mới vào dự thảo, trong đó có các tội liên quan đến khai thác thủy sản trái phép, xâm phạm dữ liệu cá nhân và thành lập, tham gia nhóm tội phạm. Đại biểu cũng ủng hộ bỏ 3 tội danh được cho là không còn phù hợp hoặc có nguy cơ bị áp dụng tùy tiện.

Về hình phạt, đại biểu Hận tán thành mở rộng hình phạt cải tạo không giam giữ và bổ sung quy định loại trừ trách nhiệm hình sự nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Đối với phòng vệ chính đáng, đại biểu đề nghị không quy định quá chi tiết vì khó bao quát hết các tình huống thực tế.

Liên quan dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), đại biểu Hận nhất trí rút ngắn thời hạn điều tra của một số cơ quan như kiểm lâm, hải quan từ 1 tháng xuống còn 7 ngày, nhằm phù hợp với năng lực chuyên môn và thực tiễn xử lý.

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên phát biểu ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên đề nghị làm rõ, đồng bộ các quy định về miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt giữa Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, bảo đảm thống nhất khi áp dụng. Với các tội danh về trật tự, an toàn giao thông, đại biểu lưu ý cần rà soát những tình tiết định lượng mang tính suy đoán, chưa rõ ràng.

Đối với lĩnh vực hàng không, hàng hải, việc xác định tội danh cần dựa trên hành vi và hậu quả thực tế, tránh áp dụng quy định dựa chủ yếu vào khả năng hậu quả có thể xảy ra.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú phát biểu ý kiến.

Ở góc độ thủ tục tố tụng, đại biểu Nguyễn Danh Tú đề nghị có cơ chế linh hoạt hơn đối với trường hợp bất khả kháng hoặc khách quan như cấp cứu, theo hướng người bị giám sát có thể báo cáo và được xác minh sau. Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ việc xác nhận đã đọc hoặc đã biết thông tin tố tụng gửi qua môi trường điện tử; đồng thời không đồng tình với cách tính lại toàn bộ thời hạn xét xử từ đầu sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, vì có thể kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Đại biểu Trương Hồ Hải đề xuất hoàn thiện cơ chế khởi tố bị can đối với pháp nhân thương mại, đi kèm quy định về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản khi cần thiết để bảo đảm thi hành án. Theo đại biểu, cần phân biệt quyết định khởi tố với kết luận có tội, đồng thời khắc phục khoảng trống pháp lý có thể khiến tài sản bị tẩu tán trước khi bản án có hiệu lực.