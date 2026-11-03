Đại biểu Quốc hội An Giang đề xuất mở ngoại lệ cho ông bà nhận cháu làm con nuôi

Đại biểu Lý Anh Thư phát biểu tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Chiều 2/11, tại phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Lý Anh Thư cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Nuôi con nuôi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình an toàn, ổn định.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm tìm kiếm, kết nối việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật dưới mọi hình thức, không chỉ giới hạn ở hoạt động trên mạng xã hội, mạng viễn thông hoặc nền tảng điện tử.

Đối với quy định về nhận con nuôi giữa những người có quan hệ huyết thống, bà Lý Anh Thư đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chung nhưng nghiên cứu cơ chế ngoại lệ đối với trường hợp đặc biệt, khi có nhu cầu chính đáng và phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Về sự đồng ý của cha mẹ đẻ khi giải quyết việc nuôi con nuôi, đại biểu đề nghị quy định rõ: nếu chỉ xác định được cha đẻ hoặc mẹ đẻ thì cần có sự đồng ý của người đó; nếu xác định được cả hai thì phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Đồng thời, cần làm rõ cách xử lý khi cha mẹ đã qua đời, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ có người giám hộ.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú phát biểu tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Danh Tú đề nghị bổ sung trường hợp người đang chấp hành quyết định giáo dục tại địa phương không được nhận con nuôi, nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, phù hợp cho trẻ em.

Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, ông Tú đề nghị cân nhắc quy định đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ hoặc mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi, theo hướng không mặc nhiên chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và người con. Ông cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế cho phép các bên thỏa thuận duy trì một số quyền, nghĩa vụ phù hợp.

Đối với trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi, đại biểu Nguyễn Danh Tú đề nghị bổ sung quy định khôi phục quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ kể từ thời điểm chấm dứt, đồng thời rà soát để bảo đảm thống nhất với Luật Hôn nhân và gia đình.

Ông cũng đề nghị chỉ giao người khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hoặc chỉ định người giám hộ khi cha mẹ đẻ không còn hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng, nhằm ưu tiên để trẻ được sống trong gia đình gốc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.