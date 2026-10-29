Đại biểu Quốc hội An Giang đề xuất gỡ vướng cơ chế thỏa thuận đất đai

Đại biểu Trương Hồ Hải đóng góp ý kiến tại hội trường.

Sáng 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia thảo luận, đại biểu Trương Hồ Hải góp ý ba nhóm vấn đề: cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; và căn cứ định giá đất.

Về cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, đại biểu đề nghị xem xét quy định tại điểm i khoản 4 Điều 34, yêu cầu đồng thời đạt 75% diện tích đất và 75% số người có quyền sử dụng đất đồng thuận.

Theo đại biểu, điều kiện đồng thuận kép có thể gây vướng mắc khi doanh nghiệp đã thỏa thuận được với phần lớn người sử dụng đất, đạt tỷ lệ diện tích cao nhưng vẫn không thể triển khai dự án do chưa đáp ứng một trong hai ngưỡng.

Trường hợp cá nhân, tổ chức thu gom, nắm giữ diện tích đất lớn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng điều kiện này. Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định theo hướng đạt 75% diện tích đất hoặc 75% số người sử dụng đất đồng thuận, đồng thời có cơ chế bảo vệ quyền lợi của những người chưa đồng thuận, bảo đảm việc thỏa thuận thực chất, tự nguyện, không bị ép buộc.

Cần phân loại rõ đối tượng được ưu đãi tiền thuê đất

Đối với chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại khoản 2 Điều 74, đại biểu đồng tình với yêu cầu công khai, minh bạch và ngăn ngừa lợi dụng chính sách.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc loại trừ đất thương mại, dịch vụ trên diện rộng có thể làm giảm hiệu quả ưu đãi đầu tư, nhất là với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc triển khai tại địa bàn đặc biệt khó khăn, như du lịch, logistics và dịch vụ thiết yếu phục vụ phát triển địa phương.

Đại biểu đề nghị phân biệt đất thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản thuần túy với đất phục vụ trực tiếp các dự án thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Việc miễn, giảm cần căn cứ mục tiêu, tính chất và điều kiện thực tế của dự án, đi kèm tiêu chí kiểm soát rõ ràng để tránh trục lợi chính sách.

Làm rõ căn cứ định giá đất

Về căn cứ định giá đất, đại biểu Trương Hồ Hải đề nghị làm rõ tiêu chí và thứ tự ưu tiên của dữ liệu quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 75; quy định cụ thể tiêu chuẩn lựa chọn nguồn dữ liệu và cách xử lý khi các thông tin đầu vào có mức giá khác nhau.

Theo đại biểu, luật cần xác định rõ phạm vi, tiêu chí nhận diện và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, gồm vị trí, khả năng tiếp cận, mức độ hoàn thiện hạ tầng, diện tích, hình thể thửa đất, điều kiện và hạn chế pháp lý trong khai thác đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khả năng khai thác kinh tế và các yếu tố môi trường tác động trực tiếp đến giá trị đất.

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ nguyên tắc lựa chọn, kiểm tra, ưu tiên nguồn dữ liệu và cơ chế xử lý khi dữ liệu chênh lệch đáng kể.

Theo đại biểu Trương Hồ Hải, căn cứ định giá đất càng rõ ràng thì càng hạn chế sự tùy nghi, tạo điều kiện áp dụng thống nhất tại các địa phương.

XUÂN QUYẾT