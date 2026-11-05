Đại biểu Quốc hội An Giang đề nghị làm rõ tỷ lệ phân chia nguồn thu ngân sách

Đại biểu Trịnh Trung Tín góp ý đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: quochoi.vn

Chiều 5/11, thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu Trịnh Trung Tín, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, góp ý một số nội dung liên quan đến phân bổ chi ngân sách và cơ chế phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.

Về cơ chế phân bổ chi thường xuyên và chi đầu tư tại Điều 40, đại biểu thống nhất việc bố trí kinh phí từ cả hai nguồn đối với nhiệm vụ mua sắm, thuê tài sản, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Chính phủ quy định cụ thể mức trần chi thường xuyên đối với các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trong dự án đã đầu tư xây dựng. Việc này nhằm tránh sử dụng chi thường xuyên để né quy trình quản lý dự án đầu tư công, đồng thời hạn chế nguy cơ mất cân đối nguồn chi.

Đối với tỷ lệ phân chia nguồn thu tại Điều 36 và Điều 38, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ phương án ngân sách Trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%. Trong đó, cần chú trọng tác động đối với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách nhưng có nguồn thu thuế giá trị gia tăng lớn, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng.

Về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đại biểu đề nghị cân nhắc cơ chế điều tiết đối với khoản kinh phí nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất.

Theo đại biểu, khoản tiền này thực chất là chi phí được hoàn trả thông qua cơ chế khấu trừ, không làm phát sinh khoản thu thực tế từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, nếu điều tiết khoản ghi thu - ghi chi này về ngân sách Trung ương có thể gây áp lực cho ngân sách địa phương, nhất là những nơi chưa tự cân đối được ngân sách.

Đại biểu Trịnh Trung Tín đề nghị Chính phủ nghiên cứu giải pháp hỗ trợ lại cho địa phương trong trường hợp này, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.