Đại biểu Phật giáo dâng hương, dâng hoa trước thềm Đại hội Phật giáo toàn quốc

Sáng 5/11, Đoàn lãnh đạo Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức (thuộc phường Xuân Hòa), mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM.

Nghi thức dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời nhắc nhớ truyền thống yêu nước, hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Đoàn do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức và đại biểu dành phút tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, hướng về dấu mốc 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

Những nén hương thành kính được dâng lên tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, thể hiện đạo lý tri ân và tiếp nối những giá trị từ bi, trí tuệ, tinh thần phụng sự của Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức cũng là dịp nhắc nhớ tinh thần yêu nước, hộ quốc an dân và truyền thống Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc.

Đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng niệm những đóng góp của các bậc tiền bối hữu công, những người đặt nền móng và góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 45 năm qua. Đây là địa điểm gắn với sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vào năm 1963 và để lại xá lợi trái tim bất diệt, một dấu mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội X hướng tới xây dựng Giáo hội vững mạnh, lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng.

Sau lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, đoàn đại biểu tiếp tục đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành kính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đại hội X diễn ra từ ngày 5-7/11 tại TP.HCM, quy tụ gần 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni cùng các Phật tử tiêu biểu trong và ngoài nước.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là kiện toàn tổ chức Giáo hội, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ dự kiến ban đầu, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và là lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.

Trong nhiệm kỳ IX, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt tổng giá trị trên 7.500 tỷ đồng, thể hiện tinh thần từ bi, phụng sự nhân sinh của đạo Phật.

Sau 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong đời sống xã hội, phát huy giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.