Đại biểu 'nhí' với khát vọng cống hiến

Ở Trường Tiểu học và THCS Phục Hòa, Lê Nguyễn Trâm Anh được thầy cô và bạn bè biết đến là đội viên tích cực, có ý thức trong học tập và trách nhiệm với công việc chung. Trên lớp, em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học tập; trong hoạt động Đội, em cùng các bạn tham gia phong trào, xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Với Trâm Anh, vai trò Liên đội trưởng là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải gương mẫu, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè.

Nhiều năm liền, Trâm Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, đạt giải trong các cuộc thi các môn học và kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (Internet Olympiads of English - IOE) các cấp. Tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi; được tuyên dương danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” cấp tỉnh năm 2024, “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2025 và Đội viên xuất sắc năm 2026. Trong các hoạt động tập thể, em có khả năng tập hợp, kết nối các bạn, chủ động hỗ trợ những bạn gặp khó khăn trong học tập. Em yêu thích ca hát, dẫn chương trình và có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho thiếu nhi, trong đó có chương trình “Chung tay thiếu nhi Việt Nam - Quảng Tây, Trung Quốc” năm 2024 cùng đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Cao Bằng.

Những trải nghiệm ấy giúp Trâm Anh thêm tự tin khi giao tiếp, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với tập thể. Việc được lựa chọn tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” mở ra cơ hội để em tìm hiểu hoạt động của Quốc hội, rèn luyện kỹ năng và đưa những suy nghĩ, mong muốn của thiếu nhi đến với diễn đàn quy mô toàn quốc.

Theo cô giáo Hoàng Yến Nhi, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Phục Hòa, Trâm Anh có tinh thần học tập, ý thức rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và hòa đồng với bạn bè. Những trải nghiệm trong học tập và hoạt động Đội sẽ là hành trang để Trâm Anh tiếp tục trưởng thành, bản lĩnh hơn, biết chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

Lê Nguyễn Trâm Anh (bên trái) thuyết trình, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng sự tự tin và tinh thần chủ động trong học tập.

Được lựa chọn tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026, Trâm Anh không giấu được niềm tự hào. Em mong được gặp gỡ các đại biểu thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, học hỏi các bạn về phong thái, kỹ năng thuyết trình, phản biện và bảo vệ quan điểm cá nhân. Trâm Anh chủ động tìm hiểu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, vai trò của đại biểu Quốc hội và quy trình thảo luận, đóng góp ý kiến tại nghị trường. Em cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng trình bày, trao đổi, phản biện, chuẩn bị tâm thế tự tin để tham gia thảo luận, thực hiện tốt vai trò đại biểu thiếu nhi tại phiên họp. Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, Trâm Anh tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng sử dụng Internet an toàn; chuẩn bị các ý kiến, đề xuất góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, giúp trẻ em học tập, giao lưu và phát triển toàn diện.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, mẹ của Trâm Anh cho biết: Gia đình mong chương trình sẽ góp phần bồi đắp cho con lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và động lực phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Gia đình sẽ luôn đồng hành để con tiếp tục phát huy khả năng, cân bằng giữa học tập và hoạt động tập thể.

Từ những trải nghiệm trong học tập, hoạt động Đội và giao lưu với bạn bè, Trâm Anh dần hình thành những dự định cho tương lai. Em mong muốn được học tập tại Học viện Ngoại giao, có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới để giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam và quê hương Cao Bằng đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh ước mơ của riêng mình, em còn mong muốn có thể giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các bạn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi điều kiện học tập, vui chơi và phát triển năng khiếu còn hạn chế.

Là học sinh đang học tập tại địa bàn biên giới, Trâm Anh mong trẻ em có thêm cơ hội bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và được lắng nghe về những vấn đề liên quan đến mình. Em kỳ vọng sẽ có thêm các diễn đàn, hoạt động đối thoại để thiếu nhi mạnh dạn đề xuất ý kiến, có nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm phù hợp, giúp trẻ em ở mọi vùng miền phát huy năng lực và tự tin theo đuổi ước mơ.

Từ mái trường Tiểu học và THCS Phục Hòa, Trâm Anh mang theo những nỗ lực trong học tập, trải nghiệm trong hoạt động Đội và mong muốn được góp tiếng nói của mình tại diễn đàn dành cho thiếu nhi trên cả nước. Đây sẽ là hành trình để em học hỏi, trưởng thành và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, quê hương.