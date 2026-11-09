Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị bổ sung ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Quang cảnh phiên làm việc Kỳ họp thứ 2 vào sáng 9/11. Ảnh: Viết Chung

Sáng 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về 4 nội dung quan trọng, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Dự phiên thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; cùng các đại biểu trong đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Trước khi thảo luận, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Làm rõ trách nhiệm tham gia quản lý về bình đẳng giới

Góp ý về Điều 29, Luật Bình đẳng giới, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội thống nhất với quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện phản biện xã hội.

Đây là những hoạt động phù hợp với vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, đối với nội dung “tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới”, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc kỹ về cơ sở pháp lý cũng như cách thể hiện trong dự thảo luật.

Theo đại biểu, Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước đã xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, Mặt trận thực hiện chức năng tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, quản lý nhà nước là chức năng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ có thể có những điều chỉnh, bổ sung. Tuy nhiên, nếu bổ sung nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước thì cần quy định rõ nội hàm, phạm vi, phương thức thực hiện và cơ sở pháp lý để bảo đảm tính khả thi.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ quy định này, bảo đảm thống nhất với Hiến pháp và các luật có liên quan, tránh chồng lấn chức năng, nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đề nghị bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Đối với Điều 112, Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề cập quy định bổ sung ngày 24/11 hằng năm (ngày Văn hóa Việt Nam) vào các ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Việc bổ sung ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm lo đời sống tinh thần và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, xem xét bổ sung ngày 27/7 hằng năm (ngày Thương binh, Liệt sĩ) vào Điều 112, Bộ luật Lao động, quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Lý giải kiến nghị này, đại biểu nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ngày 27/7 hằng năm đã trở thành dịp có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Vào dịp này, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm; dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu cũng cho biết, qua tiếp xúc cử tri, gặp gỡ các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và Nhân dân tại địa phương, nhiều ý kiến, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh, việc tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Nếu ngày 27/7 được bổ sung vào các ngày nghỉ hưởng nguyên lương, người lao động sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và cộng đồng địa phương tổ chức các hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, tri ân theo phong tục, tập quán của địa phương.