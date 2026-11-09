Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên đề nghị cảnh báo sức khỏe chiếm 85% bao bì thuốc lá

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Góp ý tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tán thành sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt các sản phẩm thuốc lá mới, không đánh đổi sức khỏe lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.

Về khái niệm nguyên liệu thuốc lá tại khoản 3 Điều 2, đại biểu cho rằng quy định về “chất khác được sử dụng cho thuốc lá” còn khái quát, chưa nhận diện rõ nhóm chất không chứa nicotine dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đại biểu đề nghị xác định rõ nhóm chất này, đồng thời bổ sung quy định về các chất khác được sử dụng cho thuốc lá theo quy định của Chính phủ. Những chất, nguyên liệu được sử dụng hợp pháp trong y tế, dược phẩm, nghiên cứu hoặc mục đích khác nhưng không dùng để sản xuất thuốc lá cần được loại trừ.

Đối với Điều 19 và Điều 22 về quản lý máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, đại biểu đề nghị phân biệt việc quản lý sản lượng được phép sản xuất với quản lý năng lực, công suất tối đa của dây chuyền. Theo đại biểu, bỏ thủ tục cấp phép không có nghĩa là bỏ quản lý năng lực sản xuất.

Do đó, doanh nghiệp cần kê khai, cập nhật công suất thiết kế, máy móc, thiết bị, dây chuyền và thông báo khi có thay đổi làm tăng hoặc giảm năng lực sản xuất. Chính phủ quy định việc quản lý thông tin và hậu kiểm, bảo đảm kiểm soát hiệu quả nhưng không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh tại khoản 7 Điều 15, đại biểu đề nghị quy định ngay trong luật diện tích cảnh báo chiếm ít nhất 85% mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá; giao Chính phủ quy định lộ trình, thời điểm bắt buộc thực hiện.

Đồng thời, cần bổ sung quy định chuyển tiếp đối với sản phẩm đã được sản xuất hoặc nhập khẩu hợp pháp trước thời điểm áp dụng mức cảnh báo mới, phân định rõ các nhóm sản phẩm theo thời điểm thực hiện.