Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn: Làm rõ mức độ đóng góp thực chất của khoa học công nghệ vào tăng trưởng GDP

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng, trên 9%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới đạt khoảng 42%. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ mối liên hệ giữa kết quả giải ngân và tăng trưởng kinh tế; mức độ đóng góp thực chất của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng GDP; đồng thời cho biết đến khi nào thì khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn nêu vấn đề chất vấn.

Trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, khoa học, công nghệ cần có thời gian để phát huy hiệu quả và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, Bộ xác định ưu tiên lựa chọn những lĩnh vực có khả năng đóng góp lớn, có tiềm năng tăng trưởng nhanh để tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng dẫn chứng một số lĩnh vực thủy sản như phát triển giống tôm hùm, tôm và cá tra. Qua làm việc với các doanh nghiệp, Bộ trưởng cho biết, có những nghiên cứu về giống cá tra đã được triển khai trong khoảng 10 năm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Điều này cho thấy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cần quá trình đầu tư, tích lũy và thời gian để tạo ra sản phẩm, hiệu quả kinh tế cụ thể.

Bộ Trưởng bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn.

Về định hướng triển khai, Bộ trưởng nhấn mạnh hai hướng đi song hành: thứ nhất, tập trung đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào những ngành, lĩnh vực có khả năng tạo ra đóng góp tăng trưởng trong ngắn hạn; thứ hai, kiên trì đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ theo hướng lâu dài, hướng tới mục tiêu tự chủ, tự cường về công nghệ.

Theo chương trình kỳ họp ngày 13/11 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 05 luật, nghị quyết; đồng thời thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bưu chính, thuế, đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và xử lý một số vấn đề kinh tế - xã hội. Các nội dung được Quốc hội xem xét, thảo luận nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo cơ sở pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới và kết thúc đợt 1 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.