Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng thiết thực, khả thi

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Góp ý về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị cân nhắc bỏ điều kiện về số lượng lao động. Theo đại biểu, nếu các doanh nghiệp cùng đáp ứng điều kiện về vốn và doanh thu, thì doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn cũng cần được hưởng chính sách hỗ trợ. Việc sử dụng nhiều lao động không nên trở thành yếu tố hạn chế khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đối với tiêu chí tổng nguồn vốn năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng, đại biểu đề nghị xác định rõ đây là vốn chủ sở hữu hay vốn huy động. Theo đại biểu, đối với doanh nghiệp thương mại, việc luân chuyển vốn lớn có thể khiến tổng nguồn vốn vượt mức quy định, mặc dù thực tế vẫn là doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, đại biểu đề xuất xác định tiêu chí này theo vốn chủ sở hữu không quá 150 tỷ đồng.

Về nguyên tắc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu cơ bản đồng tình với các quy định của dự thảo Luật, song cho rằng cần rà soát kỹ nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ tùy thuộc vào khả năng cân đối nguồn lực. Theo đại biểu, nếu không bảo đảm nguồn lực, các chính sách hỗ trợ dù được quy định trong Luật cũng có thể không được triển khai trên thực tế. Do đó, đại biểu đề nghị rà soát, lựa chọn các chính sách hỗ trợ phù hợp với nguồn lực hiện có, bảo đảm tính khả thi để doanh nghiệp thực sự được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Đối với chính sách tiếp cận vốn, đại biểu cho rằng dự thảo Luật đã đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích các tổ chức cho vay tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, nhưng chưa có các chỉ tiêu định lượng cụ thể. Điều này khiến doanh nghiệp khó xác định được mình sẽ được hỗ trợ những gì. Đại biểu đề nghị rà soát, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để phát triển.

Đáng chú ý về chính sách thuế, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế trong 3 năm, tính từ năm đầu tiên có lợi nhuận, thay vì tính từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu như dự thảo Luật.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Theo đại biểu, doanh nghiệp khi mới thành lập thường gặp nhiều khó khăn, chưa thể tạo ra lợi nhuận ngay. Nếu thời gian miễn thuế được tính từ khi đăng ký thành lập, chính sách hỗ trợ có thể chưa phát huy hiệu quả thực tế. Vì vậy, việc tính thời gian miễn thuế từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận sẽ bảo đảm hỗ trợ thiết thực hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước phát triển.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất, đại biểu cho rằng các quy định tại dự thảo Luật cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi. Đối với các khu công nghiệp hiện có, việc yêu cầu chủ đầu tư dành một phần diện tích cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê nhưng không có quy định ràng buộc về giá thuê sẽ khó thực hiện trên thực tế.

Đối với các khu công nghiệp mới, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định dành 20ha hoặc 5% diện tích cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê; trường hợp sau 2 năm không có doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê mới được bố trí cho doanh nghiệp khác. Theo đại biểu, quy định này có thể gây khó khăn cho các chủ đầu tư khu công nghiệp mới, do đó cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Thông qua các ý kiến góp ý, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với nguồn lực thực hiện, có trọng tâm, bảo đảm tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận chính sách, từng bước phát triển và mở rộng quy mô.