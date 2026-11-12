Đại biểu Nguyễn Đức Hùng đề nghị làm rõ các cơ chế kiểm soát dự án BT

Đại biểu Nguyễn Đức Hùng nêu câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Đức Hùng nêu rõ, việc áp dụng trở lại hợp đồng BT đang mở ra thêm một kênh huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng. Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết những cơ chế kiểm soát nhằm phòng ngừa thất thoát, tiêu cực đối với dự án BT mới và tiến độ xử lý vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện cả nước đang triển khai 31 dự án BT, chủ yếu thanh toán bằng quỹ đất. Pháp luật không cấm thanh toán bằng tiền, tuy nhiên, để kiểm soát và phòng ngừa thất thoát, tiêu cực, điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị dự án thật kỹ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn.

Theo Bộ trưởng, cần xác định rõ chi phí, tổng mức đầu tư của dự án BT; đồng thời tính toán quỹ đất thanh toán, bảo đảm thanh toán đúng và kịp thời cho nhà đầu tư. Cùng với đó, phương án tài chính của dự án BT phải được công khai, minh bạch để phát huy vai trò giám sát của người dân và sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc.