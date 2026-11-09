Đại biểu Lý Anh Thư đề xuất bảo đảm quyền lợi người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Đại biểu Lý Anh Thư đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Ngày 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tham gia thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và các luật có liên quan.

Đóng góp ý kiến tại kỳ họp, đại biểu Lý Anh Thư, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, tập trung vào hai nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

Về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản, đại biểu thống nhất bổ sung quy định đối với đơn vị chưa có công đoàn cơ sở nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động. Đại biểu cũng đồng tình với việc không bắt buộc phải có xác nhận của cơ sở y tế, qua đó giảm thủ tục và chi phí phát sinh.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở có ý kiến khác nhau, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế quyết định thời gian nghỉ, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và nhu cầu phục hồi của người lao động. Quy định cần quan tâm đến lao động nữ sau sinh, người sau phẫu thuật hoặc mắc bệnh phải điều trị dài ngày; đồng thời xác định rõ trách nhiệm giải trình của người sử dụng lao động, hạn chế việc quyết định mang tính chủ quan.

Về hình thức và nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, đại biểu thống nhất chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhưng lưu ý cần tính đến đặc thù của người cao tuổi, người khuyết tật và người thay đổi nơi cư trú.

Đại biểu đề nghị giữ quy định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm trả lời của cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời bổ sung các hình thức gửi hồ sơ linh hoạt như trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc điện tử. Trường hợp không giải quyết hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cần thông báo rõ lý do để người dân biết và thực hiện quyền của mình.

Đại biểu Lý Anh Thư nhấn mạnh, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội không chỉ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời và thuận lợi.

XUÂN QUYẾT