Đại biểu Lương Đình Hưng: Tăng cường bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại các địa bàn đặc thù

Quốc hội đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Chung

Sáng 5/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự phiên thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận;cùng các đại biểu trong đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Trước phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Lương Đình Hưng - Đoàn Nghệ An đánh giá dự thảo luật đã thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cơ bản phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Đặc biệt, dự thảo luật đã tuân thủ nguyên tắc hiến định về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân khi áp dụng các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải được quy định bằng luật.

Đại biểu cũng cho rằng, việc ban hành luật sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong xác định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đồng thời bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị và chủ quyền trong giai đoạn mới.

Đại biểu Lương Đình Hưng - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Để hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Lương Đình Hưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc bổ sung một khoản tại Điều 39 về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo đó, cần quy định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc quyền phối hợp bảo vệ những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm trong khu vực biên giới, biển, hải đảo, thềm lục địa; đồng thời phối hợp kiểm soát không phận để xử lý, chế áp các thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình.

Đại biểu cho rằng, trên thực tế có những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm tại các địa bàn đặc thù hoặc là công trình lưỡng dụng nhưng không thuộc công trình quốc phòng, khu quân sự. Có thể kể đến như giàn khoan dầu khí, cảng dầu khí ngoài khơi, công trình đảo nhân tạo, hệ thống cáp quang trên biển và các công trình quan trọng nằm trong khu vực vành đai biên giới.

Đối với những công trình này, việc quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành chuyên môn là cần thiết, nhằm bảo đảm công tác bảo vệ được triển khai đồng bộ, toàn diện, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

Đại biểu cũng đề cập đến nội dung giải trình, tiếp thu của cơ quan chủ trì soạn thảo, theo đó luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, còn các vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động sẽ giao Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy định tại Điều 16 của Nghị định liên quan đến phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu nhận thấy vẫn cần làm rõ hơn trách nhiệm cụ thể của Bộ Quốc phòng trong cơ chế phối hợp này.

Vì vậy, đại biểu Lương Đình Hưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc bổ sung nội dung nêu trên vào Điều 39 của dự thảo luật, qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, phối hợp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại các địa bàn đặc thù.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Viết Chung

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Lương Đình Hưng đánh giá các nội dung sửa đổi đã cơ bản đạt được những mục tiêu đặt ra.

Theo đại biểu, dự thảo luật đã quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần hướng tới lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước thông suốt, linh hoạt, nhanh chóng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.