Đại biểu lo người lao động đã bị trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội nhưng doanh nghiệp trốn đóng

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Nguyễn Văn Huy khẳng định, khoản 2a, Điều 13 dự thảo luật đã bổ sung trách nhiệm nộp hồ sơ đúng thời hạn và bồi thường thiệt hại khi chậm nộp hồ sơ gây thiệt hại cho người thụ hưởng; khoản 5 Điều 18 cũng đã bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời dự thảo luật cũng sửa đổi Điều 38 và Điều 39 theo hướng xác định rõ thời điểm phát sinh hành vi vi phạm khi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

“Đây là những sửa đổi rất cần thiết để bảo vệ thực chất quyền lợi của người lao động”, đại biểu khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên).

Tuy nhiên theo đại biểu qua nghiên cứu vẫn còn một khoảng trống pháp lý cần đặc biệt quan tâm. Đó là trường hợp người lao động đã thực tế làm việc, đã bị doanh nghiệp khấu trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, nhưng doanh nghiệp lại không nộp hoặc chậm nộp số tiền đó về cơ quan bảo hiểm xã hội thì quyền lợi của người lao động được bảo vệ như thế nào?

"Đây không đơn thuần là quan hệ vi phạm nghĩa vụ tài chính giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hệ quả trực tiếp là người lao động bị gián đoạn quá trình đóng, không đủ điều kiện giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hoặc phải chờ đợi để được hưởng lương hưu. Người lao động hoàn toàn không có lỗi nhưng lại phải gánh chịu hậu quả từ hành vi vi phạm của người sử dụng lao động", đại biểu Nguyễn Văn Huy phân tích.

Từ phân tích trên, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung quy định theo hướng: đối với thời gian người lao động thực tế làm việc thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đã bị khấu trừ tiền lương, cần có cơ chế ghi nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động khi doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng.

Bên cạnh đó, quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc khắc phục hậu quả, truy đóng và bồi thường thiệt hại. Không thể để người lao động phải chờ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ hoặc xử lý xong vi phạm rồi mới được bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình.