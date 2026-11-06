Đại biểu lo ngại cơ sở giáo dục tư thục chuyển mô hình để được miễn thuế

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN đề xuất tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế theo quy định của Chính phủ. Việc xác định cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Phân tích số liệu và thực trạng tại các địa bàn trọng điểm như Tp.HCM, Hà Nội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chỉ ra, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là trường danh tiếng, trường mang yếu tố quốc tế, có số lượng học sinh lớn, mức thu học phí cao, nguồn thu và lợi nhuận đáng kể.

Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Đại biểu nêu quan điểm, "nếu chúng ta miễn thuế 100% thuế TNDN đối với cơ sở tư thục loại hình này thì có khả năng sắp tới đây nhiều cơ sở giáo dục tư thục họ sẽ chuyển sang mô hình hoạt động không vì lợi nhuận."

Đại biểu Phạm Văn Hoa fđặt vấn đề về năng lực kiểm tra của cơ quan thuế trước nguy cơ chuyển đổi mô hình trên giấy tờ. Theo đại biểu, người học tại các trường này chủ yếu là con em gia đình khá giả, do đó việc điều tiết thuế là hợp lý, đồng thời nguồn thu ngân sách từ khu vực này không hề nhỏ.

Từ đó, đại biểu đề nghị thu hẹp phạm vi miễn thuế toàn diện, thay vào đó tập trung ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư giáo dục chất lượng cao vào các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Thân dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho thấy cả nước hiện có khoảng 3.900 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với xu hướng ngày càng tăng, nhưng phần lớn chưa đáp ứng tiêu chí xã hội hóa để được hưởng ưu đãi hiện hành.

Theo đại biểu, điều này cho thấy phần lớn khu vực giáo dục ngoài nhà nước đang hoạt động theo cơ chế thị trường. Việc vận hành các cơ sở giáo dục tư nhân cần tuân thủ cơ chế thị trường để bảo đảm chất lượng dạy học và cơ sở vật chất.

Đại biểu cũng bày tỏ chưa đồng tình với việc miễn thuế TNDN đồng loạt cho khối tư thục không vì lợi nhuận, bởi có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế, còn thẩm quyền và tiêu chí xác định cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định chi tiết trong Luật Giáo dục.

Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn thuế TNDN đúng đối tượng và đúng quan điểm chỉ đạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện đúng quan điểm của Đảng về giáo dục là quốc sách hàng đầu.