Đại biểu Lã Thanh Tân: Đề xuất cơ chế quản trị điểm nghẽn thể chế

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 18/10, thảo luận tại Tổ 3 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng) cơ bản thống nhất với Báo cáo số 918/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ, đồng thời tập trung góp ý về đổi mới thể chế, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành.

Đo cải cách bằng kết quả thực tiễn

Thảo luận tại tổ, đại biểu Lã Thanh Tân đánh giá cao quyết tâm chính trị và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thể chế thời gian qua. Theo đại biểu, tư duy xây dựng pháp luật đang chuyển theo hướng kiến tạo phát triển; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số được đặt ở vị trí quan trọng; nhiều rào cản từng bước được tháo gỡ.

Đại biểu cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, thể chế phải mở đường cho phát triển, pháp luật phải khơi thông nguồn lực, bộ máy nhà nước phải biến quyết sách thành kết quả thực tế. Bước tiếp theo cần đổi mới cả phương thức tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả cải cách.

Đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng) thảo luận tại tổ.

Đại biểu Lã Thanh Tân phân tích, một dự án đầu tư có thể liên quan đồng thời đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, đấu thầu; một nhiệm vụ phân cấp cho địa phương đòi hỏi cùng lúc thẩm quyền, nhân lực, kinh phí và hạ tầng công nghệ. Vì vậy, cần nhìn vào toàn bộ quá trình vận hành của chính sách, đến tận kết quả người dân và doanh nghiệp thực sự nhận được. “Một văn bản được sửa đổi là kết quả về mặt pháp lý. Nhưng nếu vướng mắc vẫn còn, thủ tục vẫn kéo dài, chi phí tuân thủ vẫn cao, thì nhiệm vụ cải cách chưa thể coi là hoàn thành”, đại biểu nhấn mạnh.

Một điểm nghẽn, một đầu mối, một thời hạn

Tán thành nhóm nhiệm vụ thứ 2 về hoàn thiện thể chế, pháp luật trong Báo cáo 918, đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị Chính phủ thiết lập cơ chế quản trị các điểm nghẽn thể chế theo nguyên tắc: một điểm nghẽn, một đầu mối chịu trách nhiệm, một thời hạn xử lý, một kết quả có thể kiểm chứng. Để triển khai hiệu quả, đại biểu đề nghị quan tâm ba vấn đề.

Thứ nhất, chuyển từ rà soát văn bản sang quản trị theo điểm nghẽn thực tiễn. Cần xây dựng danh mục thống nhất, thường xuyên cập nhật các điểm nghẽn tác động trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và hoạt động bộ máy. Danh mục phải chỉ rõ vấn đề nằm ở đâu, ảnh hưởng đến ai, nguyên nhân do đâu và cần công cụ nào để xử lý. Vướng do luật thì sửa luật; vướng do hướng dẫn thì hoàn thiện hướng dẫn; vướng do phối hợp thì xác định lại quy trình, đầu mối; vướng do thực thi thì chấn chỉnh trách nhiệm thi hành.

Thứ hai, chuyển từ trách nhiệm chung sang trách nhiệm đến cùng. Mỗi điểm nghẽn phải có cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, phương án xử lý và sản phẩm đầu ra cụ thể. Với vấn đề liên ngành, phải xác định rõ cơ quan điều phối; với vấn đề vượt thẩm quyền, phải có cơ chế báo cáo cấp có thẩm quyền, không để vướng mắc bị đẩy qua lại giữa các cơ quan. “Đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm. Đã xác định thời hạn thì phải có kết quả”, đại biểu nói.

Thứ ba, chuyển từ đánh giá theo đầu ra hành chính sang đánh giá theo hiệu quả thực chất. Với thủ tục hành chính, cần đo thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ, số lần bổ sung hồ sơ. Với đầu tư, cần xem dự án có tiếp tục triển khai đúng quy định sau khi được tháo gỡ hay không. Với phân cấp, phân quyền, cần đánh giá thẩm quyền đã rõ, nguồn lực đã tương xứng và chất lượng phục vụ người dân có được cải thiện. Việc đánh giá phải dựa trên dữ liệu và phản hồi của đối tượng chịu tác động, đồng thời không khuyến khích đơn giản hóa thủ tục bằng cách hạ thấp yêu cầu quản lý hay bỏ qua tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, lợi ích công cộng.

Đại biểu đề nghị gắn cơ chế này với hoạt động giám sát của Quốc hội. Chính phủ định kỳ báo cáo những điểm nghẽn đã xử lý, những vấn đề chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, giúp Quốc hội giám sát theo kết quả.

Đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị Chính phủ đưa cơ chế quản trị điểm nghẽn thể chế vào chương trình hành động thực hiện kế hoạch năm 2027, với danh mục ưu tiên rõ ràng, cơ quan chủ trì cụ thể, thời hạn xử lý và cơ chế báo cáo kết quả trước Quốc hội. Theo đại biểu, đó là cách để quyết tâm đổi mới hôm nay trở thành năng lực cạnh tranh, động lực tăng trưởng và nền tảng phát triển bền vững của đất nước.