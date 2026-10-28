Đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị bảo đảm chính sách nhà ở công vụ cho giáo viên, nhân viên y tế vùng khó khăn

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Quốc Khánh ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo và báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình, đại biểu cho rằng một số nội dung cần tiếp tục được xem xét, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Quan tâm đến chính sách nhà ở công vụ đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế tại vùng khó khăn, đại biểu nhấn mạnh, nhà ở công vụ là công cụ chính sách đặc biệt quan trọng để thu hút, giữ chân đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ y tế yên tâm công tác, bám bản, bám trường, chăm lo sức khỏe và việc học tập của đồng bào.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đại biểu, Điều 24 Luật Nhà giáo năm 2025 đã quy định nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thuê nhà ở công vụ; trường hợp không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tại điểm c khoản 1 Điều 50 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), quy định riêng về đối tượng này được gộp chung vào nhóm cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Đại biểu cho rằng, cách quy định như vậy có nguy cơ bỏ sót những đối tượng đang có nhu cầu thực tế về nhà ở công vụ, như giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế mới được tuyển dụng, lần đầu nhận công tác tại các xã vùng cao, biên giới; viên chức ngành giáo dục, y tế được điều chuyển, tăng cường trong nội bộ địa phương.

Trên thực tế, phần lớn các đối tượng này không thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái ở cấp tỉnh hoặc trung ương nên có nguy cơ không được bố trí nhà ở công vụ hoặc không thuộc diện được miễn tiền thuê nhà ở công vụ. Điều này có thể gây thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế, nhất là những người trẻ đang cống hiến tại các địa bàn khó khăn.

Từ đó, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý khoản 1 Điều 50 theo hướng bổ sung quy định riêng, xác định rõ giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ, bao gồm cả trường hợp tuyển dụng mới, điều động, luân chuyển, biệt phái trong nội bộ địa phương.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh phát biểu ý kiến.

Đối với cơ chế giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu tại Điều 63, đại biểu thống nhất với chủ trương đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, việc giao chủ đầu tư cần có tiêu chí lựa chọn rõ ràng, công khai, minh bạch, bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện.

Đại biểu đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng thực hiện và tiến độ cam kết của chủ đầu tư; đồng thời công khai kết quả lựa chọn, tăng cường giám sát quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, cần có cơ chế xử lý đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án do nguyên nhân chủ quan; làm rõ điều kiện, thẩm quyền và trình tự thay thế chủ đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở của người dân.

Góp ý về đối tượng được thuê nhà ở tại Điều 31, đại biểu cho rằng, việc quy định đối tượng được thuê nhà ở là công dân Việt Nam có khó khăn về nhà ở hoặc có nhu cầu thuê nhà ở cần được cụ thể hóa bằng các tiêu chí rõ ràng để thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Theo đó, cần bổ sung tiêu chí xác định mức độ khó khăn về nhà ở, thu nhập và các điều kiện thực tế khác; đồng thời quy định cụ thể điều kiện thụ hưởng, cơ chế hậu kiểm và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, góp phần hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Liên quan đến việc Nhà nước đầu tư xây dựng, tạo lập nhà ở cho thuê thông qua Quỹ nhà ở tại Điều 32, đại biểu Hoàng Quốc Khánh bày tỏ thống nhất với quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, do một số nguồn hình thành Quỹ có thể không ổn định, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong dài hạn, đại biểu đề nghị bổ sung ngay trong Luật những nguyên tắc cơ bản về quản lý, sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch đầu tư cần căn cứ vào nhu cầu nhà ở thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn, bảo đảm các dự án được triển khai phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Các ý kiến đóng góp của đại biểu Hoàng Quốc Khánh xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện chính sách nhà ở theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi, đồng thời chú trọng bảo đảm quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng, nhất là đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.