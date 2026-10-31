Đại biểu hiến kế để tăng trưởng hai con số gắn liền với chất lượng

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027, đại biểu Lê Văn Thế (Đoàn Ninh Bình) cho rằng, vấn đề quan trọng không chỉ là huy động thêm vốn mà phải chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, giá trị gia tăng và lợi ích cho người dân, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Lê Văn Thế phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Ông cũng đề nghị cần quan tâm đúng mức đến chi phí thời gian của doanh nghiệp. Theo đại biểu, doanh nghiệp không chỉ chịu chi phí của lãi vay, mà còn chịu chi phí của thời gian. Lãi suất là chi phí nhìn thấy, nhưng thời gian chờ quy hoạch, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và phối hợp giữa các cơ quan cũng là chi phí thực.

"Có trường hợp từng thủ tục đúng hạn nhưng cả quy trình vẫn kéo dài do chờ đợi giữa các cơ quan. Khi đó, vốn chậm đi vào sản xuất, làm giảm hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp", đại biểu nói và cho rằng, cần rút ngắn những khoảng chờ không cần thiết thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nguyên tắc đặt ra là không đánh đổi việc tuân thủ pháp luật, chất lượng công trình, môi trường và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Từ những vấn đề trên, đại biểu Thế kiến nghị Chính phủ cụ thể hóa trong công tác theo dõi, điều hành năm 2027 một số chỉ số về chất lượng chuyển hóa nguồn lực như: năng suất, năng lực sản xuất mới, giá trị gia tăng, mức độ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước và kết quả thương mại hóa khoa học, công nghệ.

Ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với Bộ Tài chính điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ và tài khóa, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay phù hợp với kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và an toàn hệ thống. Khuyến khích các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ trên cơ sở dòng tiền, dữ liệu và hiệu quả phương án kinh doanh đối với khách hàng đủ điều kiện, gắn với kiểm soát rủi ro.

Về chi phí thời gian, đề nghị theo dõi tổng thời gian giải quyết các quy trình liên thông về đầu tư, đất đai, xây dựng; xác định rõ trách nhiệm phối hợp, khắc phục tình trạng bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng vốn hiệu quả và giảm chi phí thời gian, đại biểu Lê Văn Thế cho rằng, quan trọng nhất là thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành việc làm có chất lượng, thu nhập tốt hơn và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Đoàn Phú Thọ), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị các nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí, khơi thông đầu tư, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026-2027.

Theo đại biểu, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí và thị trường sức mua yếu, không có nguồn tiền để triển khai các dự án sản xuất. Vì vậy, ông đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế, cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi; mở rộng quy mô đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người thuê nhà, mua nhà ở xã hội.

Đại biểu Lê Hữu Trí phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo đại biểu Lê Hữu Trí (Đoàn Khánh Hòa), vấn đề cần quan tâm không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà còn là tăng trưởng từ đâu, chất lượng và tính bền vững như thế nào; thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân ra sao.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm đánh giá đầy đủ tính khả thi và chất lượng của mục tiêu tăng trưởng. Theo báo cáo thẩm tra, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý IV cần tăng khoảng 12,5%, đặt ra thách thức rất lớn.

"Tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải tạo ra việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao", ông Trí nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2027 và những năm tiếp theo, cần kiên trì thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy tối đa ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Đồng thời, Chính phủ và các địa phương cần có chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai các động lực tăng trưởng mới đã được Quốc hội thể chế hóa, như khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và công nghiệp văn hóa.