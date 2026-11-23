Chiều 23-11, Tổ đại biểu số 7 HĐND xã Thuận Bắc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri thôn Phước Kháng trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Quang cảnh tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 7 đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ 3, thứ 4 HĐND xã khóa II; báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; đồng thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri thôn Phước Kháng kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri thôn Phước Kháng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cử tri đề nghị cần tiếp tục rà soát người có công để người dân được hưởng quyền lợi và xem xét có hướng hỗ trợ cấp nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn thôn để người dân ổn định cuộc sống; có giải pháp tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa; quan tâm sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn thôn.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần xem xét, đầu tư thêm hệ thống đèn chiếu sáng nội thôn Phước Kháng để người dân sinh hoạt, bảo đảm an toàn….

Thay mặt tổ đại biểu HĐND xã, ông Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng thời trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Ông đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của xã phối hợp với các thôn sớm rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm các kiến nghị được xử lý thực chất, thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.