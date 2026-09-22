Đại biểu HĐND TPHCM kiến nghị hoàn thiện nhiều chính sách phát triển đô thị

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo tổng hợp, có 105/125 đại biểu HĐND TPHCM tham gia thảo luận tại 4 tổ; trong đó, 40 đại biểu phát biểu trực tiếp với 79 lượt ý kiến liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Làm rõ thẩm quyền ngừng cung cấp điện, nước tại cấp xã

Về dự thảo Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại biểu đề nghị UBND TPHCM xem xét, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tạm dừng để thuận tiện trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu đề nghị phân định rõ thẩm quyền áp dụng, phân cấp triệt để cho Chủ tịch UBND cấp xã để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm xây dựng ngay từ đầu. Đồng thời, làm rõ căn cứ về hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng; phân định rõ giữa “tạm dừng” và “chấm dứt”; bổ sung quy trình, thủ tục khôi phục cấp điện, nước ngay khi lý do vi phạm không còn.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM điều hành ngày làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế TNDN, thuế TNCN từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đại biểu kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan thuế xây dựng quy trình kê khai, giải quyết ưu đãi theo hướng đơn giản, nhanh chóng; đồng thời làm rõ và tháo gỡ những khó khăn trong quy trình cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù đối với các Trung tâm khởi nghiệp phi lợi nhuận. Đối với chuyên gia, cố vấn (mentor), đại biểu góp ý, chỉ cần có hợp đồng làm việc hoặc đăng ký chính thức với Trung tâm được công nhận là đủ điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không nên đặt thêm thủ tục cấp chứng nhận hành chính phức tạp...

Mở rộng cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch với dự án hạ tầng

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM, đại biểu kiến nghị đổi mới cơ chế tài chính phải bảo đảm chất lượng giáo dục nhưng không làm tăng gánh nặng đóng góp của phụ huynh.

Đối với các chương trình bổ trợ, hoàn thiện kỹ năng như STEM, Tin học, Ngoại ngữ…, cần bố trí ngân sách hỗ trợ học sinh khó khăn hoặc có cơ chế trích ngân sách từ quỹ liên kết đào tạo, nhằm tránh tạo khoảng cách, phân hóa cơ hội học tập giữa học sinh các trường.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, đại biểu kiến nghị mở rộng cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch đối với các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, cấp bách. Việc này nhằm tạo quỹ đất sạch dự phòng, tiết kiệm chi phí bồi thường, hạn chế tác động của trượt giá và chủ động nguồn lực khi triển khai dự án.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị TPHCM sớm triển khai dự án đường trên cao số 5 trên tuyến Đỗ Mười (quốc lộ 1) để giảm ùn tắc kéo dài; trong quản lý tài sản công, đất đai, cần khẩn trương số hóa, công khai quỹ đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính; có giải pháp xử lý dứt điểm, tránh lãng phí và tháo gỡ vướng mắc đối với đất nhỏ lẻ, xen cài. Đại biểu cũng đề nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công không chỉ dựa vào tỷ lệ giải ngân mà tính đến khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách và tạo không gian phát triển kinh tế liên vùng…

Tính lại phương án “đường dây truyền tải riêng” trong mua bán điện trực tiếp Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), đại biểu đề nghị xem xét lại phương án xây dựng “đường dây truyền tải riêng” vì cho rằng khó khả thi trong thực tế, khi các nhà máy phát điện nằm cách xa khu công nghiệp từ hàng chục đến hàng trăm km, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đại biểu kiến nghị nghiên cứu cơ chế cho phép thuê, sử dụng hạ tầng lưới điện quốc gia; áp dụng công nghệ đường dây đa mạch để khai thác nguồn điện sạch dùng chung. Đồng thời, đề nghị ấn định thời gian sơ kết sau 2-3 năm thực hiện, tập trung đánh giá công suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, an ninh điện và môi trường, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với tình hình thực tế.