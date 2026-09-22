Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh góp ý hoàn thiện cơ chế phát triển đô thị

Sáng 22/9, tại phiên họp thứ 3, Kỳ họp thứ Năm HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Anh Tuấn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các Tổ đại biểu đối với các nội dung trình kỳ họp.

Chủ toạ kỳ họp thứ Năm HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Dự kỳ họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh.

Theo báo cáo, có 105/125 đại biểu HĐND thành phố tham gia thảo luận tại 4 tổ; trong đó, 40 đại biểu phát biểu trực tiếp với 79 lượt ý kiến liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Về dự thảo Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại biểu đề nghị UBND thành phố bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tạm dừng để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị phân định rõ thẩm quyền áp dụng, phân cấp triệt để cho Chủ tịch UBND cấp xã nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm xây dựng ngay từ đầu; làm rõ căn cứ xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng, phân biệt giữa “tạm dừng” và “chấm dứt”, đồng thời bổ sung quy trình khôi phục cấp điện, nước ngay khi lý do vi phạm không còn.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đại biểu kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan thuế xây dựng quy trình kê khai, giải quyết ưu đãi theo hướng đơn giản, nhanh chóng; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quy trình cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đại biểu cũng đề nghị có cơ chế đặc thù đối với các trung tâm khởi nghiệp phi lợi nhuận. Đối với chuyên gia, cố vấn (mentor), chỉ cần có hợp đồng làm việc hoặc đăng ký chính thức với trung tâm được công nhận là đủ điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không nên phát sinh thêm thủ tục cấp chứng nhận hành chính phức tạp.

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, đại biểu đề nghị đổi mới cơ chế tài chính phải gắn với bảo đảm chất lượng giáo dục nhưng không làm tăng gánh nặng đóng góp của phụ huynh.

Đối với các chương trình bổ trợ, hoàn thiện kỹ năng như STEM, Tin học, Ngoại ngữ…, cần bố trí ngân sách hỗ trợ học sinh khó khăn hoặc có cơ chế trích ngân sách từ quỹ liên kết đào tạo, qua đó hạn chế khoảng cách và sự phân hóa cơ hội học tập giữa học sinh các trường.

Chủ động nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, đại biểu kiến nghị mở rộng cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch đối với các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, cấp bách.

Theo các đại biểu, cơ chế này nhằm tạo quỹ đất sạch dự phòng, tiết kiệm chi phí bồi thường, hạn chế tác động của trượt giá và chủ động nguồn lực khi triển khai dự án.

Một số đại biểu đề nghị thành phố sớm triển khai dự án đường trên cao số 5 trên tuyến Đỗ Mười (Quốc lộ 1) để giảm tình trạng ùn tắc kéo dài. Trong quản lý tài sản công, đất đai, cần khẩn trương số hóa, công khai quỹ đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính; có giải pháp xử lý dứt điểm, tránh lãng phí, đồng thời tháo gỡ vướng mắc đối với đất nhỏ lẻ, xen cài.

Đại biểu cũng đề nghị việc đánh giá hiệu quả đầu tư công không chỉ dựa trên tỷ lệ giải ngân, mà cần tính đến khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách và mức độ tạo không gian phát triển kinh tế liên vùng.