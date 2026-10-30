Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung định hướng phát triển thành phố

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP. Hồ Chí Minh, sáng 30/10, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Võ Anh Tuấn trình bày báo cáoTổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các Tổ đại biểu đối với các nội dung trình kỳ họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Tại các phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có hơn 70 lượt ý kiến về những vấn đề quan trọng trình Kỳ họp. Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành 47 dự thảo nghị quyết, gồm 29 nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 nghị quyết cá biệt. Trong đó, 17 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực phát triển thành phố.

Bổ sung định hướng quy hoạch, tăng cường liên kết vùng

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm. Các đại biểu thống nhất với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, hình thành các vùng động lực mới gắn với hạ tầng giao thông liên vùng; đồng thời đề nghị sớm xây dựng kế hoạch phân kỳ thực hiện và triển khai lập quy hoạch phân khu tại các phường sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt.

Các đại biểu kiến nghị nghiên cứu bổ sung phường Bình Dương vào cực đổi mới sáng tạo phía Đông, tăng cường kết nối Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên – Bắc Tân Uyên với sân bay Long Thành. Đồng thời, cập nhật định hướng phát triển hạ tầng nghiên cứu và phát triển, đại học quốc tế và Khu công nghệ số tập trung quy mô 220ha, góp phần tăng cường liên kết đổi mới sáng tạo khu vực Đông Bắc thành phố.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Anh Tuấn trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Về phân vùng, các đại biểu đề xuất tách khu vực Tây Bắc và Tây Nam thành hai tiểu vùng do khác biệt về địa chất, thủy văn, kinh tế và kết nối. Trong đó, Tây Bắc phát triển logistics, trung chuyển nội địa gắn với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài; kết hợp kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị đại học và du lịch lịch sử. Tây Nam định hướng phát triển logistics cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long gắn với đô thị sinh thái sông nước. Khu vực phía Bắc thành phố được đề xuất bổ sung không gian phát triển khoa học và công nghệ.

Đối với vùng lõi lịch sử, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu giảm áp lực dân số, từng bước di dời các chức năng cư trú mật độ cao; phát triển nhà ở mật độ cao dọc tuyến metro theo mô hình TOD. Tại khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước, định hướng phát triển cần gắn với bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ, đồng thời nghiên cứu phương án bảo đảm hai nguồn điện độc lập phục vụ cảng trung chuyển quốc tế và đô thị du lịch lấn biển.

Các đại biểu cũng kiến nghị di dời cơ sở công nghiệp, kho bãi gây ô nhiễm khỏi vùng lõi để tái thiết không gian công cộng; phát triển cảng, bến du lịch đường thủy, bến du thuyền gắn với kinh tế đêm ven sông Sài Gòn; nghiên cứu tuyến đường sắt vận chuyển container từ Cái Mép – Thị Vải đến các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Trong lĩnh vực năng lượng, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh thủ tục 20 dự án điện mặt trời, 8 dự án điện gió và đánh giá kỹ tác động môi trường đối với định hướng phát triển 15.000MW điện gió ngoài khơi Cần Giờ.

Quan tâm y tế, an sinh và chỉnh trang đô thị

Các đại biểu HĐND tại Kỳ họp thứ Sáu. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh quy hoạch và hạ tầng, các đại biểu dành sự quan tâm đến những chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là y tế cơ sở và chăm sóc người cao tuổi.

Đối với nhân lực y tế, các đại biểu kiến nghị nghiên cứu mở rộng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng từ bác sĩ sang toàn bộ chức danh chuyên môn tại trạm y tế cấp xã; bỏ giới hạn không quá 5 bác sĩ/trạm, thay vào đó bố trí nhân lực theo quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc, nhất là tại các phường, xã có trên 80.000 dân.

Về chăm sóc người cao tuổi, các đại biểu đề nghị phát triển mạng lưới viện dưỡng lão, đa dạng hóa hình thức chăm sóc, bảo trợ người già không nơi nương tựa và bổ sung chuyên khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Đối với chỉnh trang đô thị, các đại biểu thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để giải tỏa kênh Hy Vọng và dự án nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến kênh Hiệp Tân. Các dự án gắn với Đề án di dời 41.000 căn nhà ven và trên kênh rạch, góp phần cải thiện môi trường, hạn chế sạt lở.

Các đại biểu đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và sinh kế của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Các ý kiến tại Kỳ họp tập trung vào cả định hướng phát triển dài hạn và những vấn đề dân sinh cấp thiết. Việc cụ thể hóa quy hoạch, phát triển hạ tầng gắn với liên kết vùng, cùng các chính sách y tế, an sinh và chỉnh trang đô thị được kỳ vọng tạo nền tảng cho TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững trong giai đoạn tới.