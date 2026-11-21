Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 16/11. Ảnh: Hoa Lê

Theo Kế hoạch số 939/KH-HĐND ngày 13/8/2026, trong các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ, bên cạnh việc tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách chủ động đăng ký tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri tại những địa phương được phân công phụ trách.

Hoạt động này nhằm mở rộng phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường trao đổi, gắn kết giữa đại biểu chuyên trách với cử tri tại địa bàn theo dõi, đồng thời tạo điều kiện để đại biểu tăng cường tương tác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố.

Chủ động mở rộng địa bàn tiếp xúc cử tri

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND số 9. Ảnh: Hoa Lê

Theo ghi nhận, trong tuần qua, nhiều tổ đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Trong đó, một số đại biểu hoạt động chuyên trách đã tham gia tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử theo kế hoạch phân công.

Đơn cử, sáng 17/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao và phường Thuận An, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ tham gia tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một chiều cùng ngày, bên cạnh các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thảo Nguyên cũng tham dự hội nghị. Đây là hoạt động cụ thể thể hiện việc đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách tham gia tiếp xúc cử tri tại các địa bàn được phân công theo dõi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ tham gia tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tại phường Thuận Giao và phường Thuận An

Cùng với việc triển khai kế hoạch đối với đại biểu hoạt động chuyên trách, lãnh đạo HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng trực tiếp tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa bàn ngoài nơi ứng cử.

Chiều 16/11, tại UBND phường Thủ Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Thủ Đức và kết nối trực tuyến đến cử tri phường Linh Xuân, phường Đông Hòa.

Tại các hội nghị, các đại biểu cùng tổ đại biểu lắng nghe, ghi nhận nhiều kiến nghị, nguyện vọng của người dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, những vấn đề phát sinh và nội dung cử tri quan tâm tại từng địa phương.

Gắn tiếp xúc cử tri với thực hiện nhiệm vụ của đại biểu

Tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử góp phần tăng cường gắn kết giữa đại biểu HĐND thành phố với cử tri và các tổ đại biểu. Ảnh: Hoa Lê

Điểm đáng chú ý của hoạt động này là việc đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách chủ động mở rộng phạm vi tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn ứng cử. Đây không chỉ là dịp để đại biểu trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri mà còn giúp có thêm góc nhìn toàn diện, bao quát và sâu sát hơn về tình hình thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Đối với đại biểu hoạt động chuyên trách, việc mở rộng địa bàn tiếp xúc cử tri có ý nghĩa thiết thực trong thu thập thông tin từ cơ sở, nhận diện những vấn đề chung cũng như khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của từng địa phương. Những thông tin, ý kiến từ thực tiễn là cơ sở quan trọng để đại biểu nghiên cứu, xem xét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra, chất vấn và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Theo Kế hoạch, Thường trực HĐND thành phố xác định tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử là một trong những giải pháp tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu chuyên trách với cử tri và các tổ đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời, yêu cầu đại biểu phối hợp với tổ đại biểu tại địa phương trong việc tiếp nhận, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; ghi nhận, chuyển các kiến nghị chưa được giải quyết đến cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri.

Thông qua hoạt động này, vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu với Nhân dân. Qua đó, hướng đến xây dựng HĐND thành phố ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có các nghị quyết tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đồng thời xem xét các dự án mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố và cả nước.