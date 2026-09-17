Chiều 17-9, đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa (Tổ đại biểu số 13) gồm: Ông Lê Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Pi Năng Thị Hốn - Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Đông tiếp xúc cử tri xã Thuận Bắc trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thuận Bắc.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thuận Bắc gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Cử tri xã Thuận Bắc đánh giá cao kết quả các kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều chính sách quan trọng nhằm kiến tạo phát triển tỉnh trong thời gian tới; ban hành nhiều chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, thu hút nhân tài trong các lĩnh vực…

Cử tri xã Thuận Bắc kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến quy trình thu hồi đất, giá đền bù đất đai; chế độ, trợ cấp cho người có công, gia đình chính sách; quan tâm đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, sản xuất; đầu tư, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các tuyến đường nông thôn xuống cấp, hư hỏng; tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai; đầu tư hệ thống thoát nước, khẩn trương nạo vét sông, suối, kênh mương trước mùa mưa lũ...

Cử tri thôn Suối Đá nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo UBND xã Thuận Bắc phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chamaléa Thị Thủy cho biết, tại các kỳ họp vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển y tế, giáo dục và đào tạo… Vì vậy, các sở, ngành của tỉnh và chính quyền xã Thuận Bắc cần khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nhanh để người dân được thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt cải cách, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Chamaléa Thị Thủy yêu cầu UBND xã Thuận Bắc khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.