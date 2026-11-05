Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tháp Mười và Mỹ Quý

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, thứ 5 và thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề); đồng thời, thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Phan Văn Thương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tháp Mười.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Tháp Mười kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Quan tâm đầu tư, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; sắp xếp, quản lý chợ Tháp Mười; thông tin cụ thể về chính sách điện mặt trời để người dân tiếp cận và tham gia.

Cử tri cũng đề nghị có giải pháp phối hợp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại khu vực xã Tân Kiều cũ (nay thuộc xã Đốc Binh Kiều).

Cử tri xã Tháp Mười phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm tiến độ triển khai và kế hoạch đưa Khu công nghiệp Tân Kiều vào khai thác, kỳ vọng dự án góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

* Chiều cùng ngày, Tổ Đại biểu số 3, HĐND tỉnh Đồng Tháp gồm các Đại biểu: Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc; Trần Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tháp Mười có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri xã Mỹ Quý.

Đại biểu Phan Văn Thương làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Mỹ Quý.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Quan tâm chế độ đối với gia đình chính sách và lực lượng hoạt động tại ấp; đầu tư xây dựng cầu, hệ thống điện chiếu sáng tại bờ Tây kênh 307, tạo thuận lợi cho người dân đi lại; có giải pháp quản lý việc chuyển đất lên vườn, tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân bị vướng trong những khu đất này.

Cử tri cũng đề nghị sớm triển khai các công trình trên địa bàn xã Mỹ Quý đã được đưa vào danh mục tại Nghị quyết số 91.

Cử tri xã Mỹ Quý phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn hàng gian, hàng giả, nhất là tình trạng kinh doanh giống lúa không rõ nguồn gốc; có giải pháp kiểm soát giá cả hàng hóa; nâng cao chất lượng các công trình giao thông thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các ý kiến, kiến nghị được Đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương ghi nhận, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ Đại biểu ghi nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.