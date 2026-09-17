Sáng 17-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa (Tổ đại biểu số 12) gồm các ông, bà: Bùi Thanh Bình - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phạm Hoài Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt tiếp xúc cử tri xã Tây Ninh Hòa trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tây Ninh Hòa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tây Ninh Hòa gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Tây Ninh Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn khu vực thôn Nông Trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện.

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực hồ Suối Sim, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thể dục, thể thao, nhất là xây dựng, cải tạo sân thể thao tại các thôn.

Ông Bùi Thanh Bình giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo UBND xã và các đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Tổ đại biểu đề nghị lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa rà soát, tập trung xử lý. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và các sở, ngành, Tổ đại biểu số 12 sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.