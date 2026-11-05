Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tà Rụt, La Lay

Các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tại hội nghị - Ảnh: L.O

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và một số nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; nghiên cứu tháo gỡ khó khăn liên quan đến quốc tịch, cư trú và quản lý dân cư khu vực biên giới.

Cử tri cũng kiến nghị rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Đakrông 5; đầu tư, sửa chữa các công trình cầu, đường xuống cấp tại xã La Lay; hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Bung và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: L.O

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung còn lại, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.