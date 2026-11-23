Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thời gian phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tham vấn ý kiến về một số nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vừ A Bằng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Pa Ham.

Cử tri xã Pa Ham kiến nghị chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở bản; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị phục vụ hoạt động tại cơ sở và nhiệm vụ chuyển đổi số. Đề nghị ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông nội bản, liên bản, hệ thống điện, nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đại biểu và cử tri xã Pa Ham dự hội nghị.

Cử tri xã Nậm Nèn đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đường bê tông nội bản, liên bản tại bản Pa Ít, Huổi Ít, Huổi Xuân và Pa Soan 2; xây dựng nhà văn hóa, công trình nước sạch cho bản Huổi Ít. Đồng thời kiến nghị đầu tư xây dựng cầu qua sông Nậm Mức để tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân.

Cử tri xã Pa Ham kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, đại biểu Vừ A Bằng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương quan tâm, kịp thời giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.