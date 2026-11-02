Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bình Chuẩn

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Bình Chuẩn. Ảnh: Thu Trang

Sáng 2/11, Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Bình Chuẩn trước kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Hoài An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông.

Về phía xã Bình Chuẩn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các vị đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và đông đảo cử tri đại diện cho Nhân dân 06 bản trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông thông báo đến cử tri xã Bình Chuẩn các nội dung quan trọng. Ảnh: Thu Trang

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, trong đó có những nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Bình Chuẩn. Ảnh: Thu Trang

Tại hội nghị đã ghi nhận 08 ý kiến phát biểu trực tiếp của cử tri, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương. Trong đó, cử tri kiến nghị hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội bản, đường vào khu sản xuất; quan tâm khảo sát, đầu tư cầu dân sinh tại các khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa lũ. Đồng thời, đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước tự chảy; kéo dài đường điện hạ thế đến các hộ dân; làm rõ việc thu hồi đất phục vụ công trình điện; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, quan tâm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất lâm nghiệp bị thu hồi.

Cử tri Kha Văn Thải, bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn quan tâm các chính sách liên quan đến y tế, giáo dục, chăm sóc người có công. Ảnh: Thu Trang

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa và y tế, cử tri đề nghị thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công; hỗ trợ chi phí học tập, chế độ bán trú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; bổ sung trang thiết bị cho nhà văn hóa bản; bố trí bác sĩ có chuyên môn tại Trạm Y tế xã và bảo đảm thuốc bảo hiểm y tế, nhất là đối với người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Cử tri Chương Thị Minh, bản Xiềng, xã Bình Chuẩn đề xuất các ý kiến liên quan đến xây cầu dân sinh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh: Thu Trang

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Lô Văn Lý - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, trao đổi, trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri xã Bình Chuẩn. Ảnh: Thu Trang

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ghi nhận những vấn đề Nhân dân quan tâm, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.