Sáng 18-9, Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm: Đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; bà Pi Năng Thị Hốn - Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Đông tiếp xúc cử tri xã Bác Ái Tây trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bác Ái Tây.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời, thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Cử tri xã Bác Ái Tây kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân; đầu tư hệ thống thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng phản ánh tình hình an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn; những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; một số hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng chưa có đất để xây dựng...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chamaléa Thị Thủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương rà soát, phân loại từng nhóm vấn đề để giải quyết theo thẩm quyền. Đồng chí đề nghị xã Bác Ái Tây tiếp tục quan tâm hỗ trợ sản xuất, ổn định cuộc sống người dân; chú trọng công tác tiếp công dân, nhất là việc ứng xử giữa cán bộ công chức với người dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai.