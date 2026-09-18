Chiều 18-9, Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa gồm: Đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Pi Năng Thị Hốn - Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Đông tiếp xúc cử tri xã Bác Ái Đông trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bác Ái Đông.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời, thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Cử tri xã Bác Ái Đông kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộc 27B qua địa bàn xã; đầu tư xây dựng cầu qua hạ lưu sông Sắt để thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản cho người dân; sửa chữa một số tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn đã xuống cấp; khắc phục các trụ điện bị ngã đổ do mưa lũ, sạt lở; san ủi, hình thành cánh đồng mẫu lớn để tạo ra năng suất cao; hỗ trợ thêm về chế độ chính sách cho người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cử tri xã Bác Ái Đông kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo UBND xã Bác Ái Đông đã trả lời một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã; đồng thời tiếp thu các ý kiến tại buổi tiếp xúc và cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo xã Bác Ái Đông giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chamaléa Thị Thủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương rà soát, phân loại từng nhóm vấn đề để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với đề xuất mở rộng Quốc lộ 27B, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, chuyển tải kiến nghị tới Bộ Xây dựng tại kỳ họp cuối năm để đưa vào lộ trình đầu tư sớm nhất. Liên quan đến kiến nghị về hạ tầng thủy lợi xuống cấp, đồng chí Chamaléa Thị Thủy đề nghị người dân phối hợp quản lý, bảo vệ công trình; yêu cầu chính quyền địa phương rà soát danh mục dự án ưu tiên để triển khai ngay khi có nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, đồng chí Chamaléa Thị Thủy yêu cầu chính quyền xã Bác Ái Đông đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đã được gia hạn, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-12-2026; đề ra giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn trong phát triển công nghiệp và đầu tư công nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tỉnh đề ra năm 2026. Đồng chí cũng kêu gọi Nhân dân đồng lòng tham gia hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 và thực hiện đợt khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân toàn tỉnh.