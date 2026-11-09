Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Quỳ Châu

Tổ đại biểu HĐND tỉnh có bà Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Châu. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An; Vi Văn Hanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn, đại biểu HĐND xã khóa II, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản và đông đảo cử tri thôn Tân Lạc.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Quế Thị Trâm Ngọc đã thông tin những nội dung chính chuẩn bị trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Cử tri cũng thẳng thắn nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đề nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết.

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến nhu cầu đầu tư, nâng cấp đường giao thông, công trình thủy lợi, sửa chữa hồ đập xuống cấp, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở. Về điện sinh hoạt, cử tri phản ánh tình trạng điện áp yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhất là vào thời điểm nắng nóng; đề nghị quan tâm nâng cấp lưới điện, bảo đảm phục vụ đời sống và sản xuất.

Những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền, đất vườn gắn với đất ở và thủ tục đo đạc, tách thửa. Cử tri cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép và xả thải không đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu. Những nội dung thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải trình trực tiếp; các kiến nghị khác sẽ được tổng hợp, chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt trực tiếp những vấn đề người dân đang quan tâm, đồng thời chuyển tải kiến nghị từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền.