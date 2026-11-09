Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: K.H

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu xã Tân Thành đến các xã Phong Nha, Kim Phú, Dân Hóa, Kim Điền và Thượng Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Cử tri tại các xã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: K.H

Cử tri xã Tân Thành kiến nghị tỉnh tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 154, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi; đề nghị sớm khảo sát, bố trí kinh phí khắc phục sạt lở trên tuyến đường từ Hóa Phúc vào thôn Kiến Trinh sau đợt mưa lũ tháng 8/2025, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện chính sách đối với người cao tuổi; đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, khôi phục sinh kế tại các xã đặc biệt khó khăn; có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ công tác ở địa bàn khó khăn và phụ cấp cho người đứng đầu, cấp phó các tổ chức hội ở cơ sở.

Cử tri xã Dân Hóa đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Dân Hóa, để đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.