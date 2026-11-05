Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2026 tại xã Nghĩa Đồng

Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Tú Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng; Lê Thị Thúy Hằng - Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ và đại biểu HĐND xã Nghĩa Đồng khoá II.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XIX; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH tỉnh Nghệ An 10 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 2 tháng cuối năm 2026; Đồng thời nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; Thông qua Dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 05 HĐND xã Nghĩa Đồng khóa II; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH xã Nghĩa Đồng năm 2026 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND xã.

Theo dự kiến, kỳ họp cuối năm 2026 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12/2026, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, thông qua 30 báo cáo và các nghị quyết liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 17 lượt ý kiến với 23 nhóm nội dung, tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như môi trường, chế độ chính sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng thiết chế nhà văn hoá, hệ thống đường giao thông nông thôn và nâng cấp lưới điện nông thôn.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri xã Nghĩa Đồng phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cảm ơn, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, chính đáng của cử tri; đồng thời tiếp thu và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đề xuất. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.