Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

* Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lăng TXCT tại xã Diên Sanh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Đ.V

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Diên Sanh đã nghe đại diện tổ HĐND tỉnh báo cáo nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung liên quan.

Cử tri đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong 10 tháng năm 2026, đặc biệt phấn khởi trước sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh đối với nhiều lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng thời kiến nghị một số nội dung, như: Tình trạng nước ở trằm Khang, thôn Mỵ Trường đổ về khiến cánh đồng rộng 130ha thường xuyên bị ngập nặng do chưa có kênh tách nước thoát ra khỏi vùng sản xuất; các chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp thôn, các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Bắc, Campuchia, Lào; công tác quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập nhiều bất cập; hệ thống nước sạch nông thôn chưa đồng bộ; thực trạng khai thác khoáng sản trên sông Ô Lâu; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, xóa nợ cho hộ neo đơn; tình trạng thiếu quỹ đất nghĩa địa gây khó khăn cho việc mai táng tại thôn Hải Thành; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn...

Cử tri xã Diên Sanh trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Đ.V

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Đ.V

Đồng chí đề nghị xã Diên Sanh nghiên cứu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, tiêu thoát úng; đồng thời ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh; quan tâm giám sát thực trạng khai thác khoáng sản, hệ thống cấp nước sạch nông thôn.

Đức Việt

* Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Sơn Tùng, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Quảng Trạch.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: H.N

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động quản lý ở cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị địa phương quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp về năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: H.N

Về lĩnh vực an ninh trật tự, cử tri phản ánh một số vấn đề phát sinh, đề nghị lực lượng công an và đội ngũ an ninh cơ sở tăng cường bám địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Nhiều ý kiến cử tri tập trung vào những bất cập trong quản lý và sử dụng đất đai. Theo đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, sinh sống. Đồng thời, đề nghị HĐND các cấp tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Một vấn đề dân sinh cấp thiết khác được cử tri phường Bắc Gianh quan tâm là tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực tổ dân phố Tân Mỹ. Cử tri đề nghị tỉnh, địa phương sớm nghiên cứu, có phương án đầu tư xây dựng kè biển nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ nhà cửa, đất đai và an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông tại các tổ dân phố Quảng Phúc, Mỹ Hòa, Tân Mỹ đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt. Cử tri mong muốn các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông, thoát nước trên địa bàn phường.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị còn lại, tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hoài Nam

* Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Đặng Mai Nhi, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hiếu Giang.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: T.P

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hiếu Giang bày tỏ sự nhất trí, phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2026, đồng thời kiến nghị một số nội dung, như: Hiện nhiều tuyến đường tại thôn Vĩnh An bị xuống cấp, ngập úng cục bộ khi thực hiện dự án đường cao tốc, đề nghị các cấp cần có phương án xử lý dứt điểm thực trạng này, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông, sinh hoạt của người dân.

Cử tri trình bày kiến nghị tại buổi tiếp xúc - Ảnh: T.P

Trong nhiều năm trở lại đây, do các nguyên nhân khác nhau, như: Giá con giống, cây trồng, phân bón tăng, đầu ra hạn chế, giá bán bấp bênh nên một bộ phận người dân không còn mặn mà phát triển sản xuất nông nghiệp. Hệ lụy là nhiều diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang. Cử tri kiến nghị cần có biện pháp khắc phục vấn đề này. Ngoài ra, một số vấn đề về đất đai, chế độ chính sách cho người có công... cũng được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại diện địa phương, các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề khác, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu và kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.